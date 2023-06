Así fue operación del Ejército contra el ELN en Arauca: seis muertos dejó acción militar

Tropas del Ejército Nacional se enfrentaron tras una operación militar contra integrantes de la guerrilla del ELN en la vereda Manantial del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.

Los enfrentamientos dejaron cuatro hombres y dos mujeres muertos que pertenecerían a la estructura autodenominada Mártires del Frente de Guerra Oriental.

Tras labores de inteligencia las tropas del Ejército Nacional llegaron hasta el lugar con características de área campamentaria donde además se incautaron de cuatro fusiles, 18 proveedores, más de 400 cartuchos de diversos calibres, una mira de precisión, tres chalecos multipropósito y más de 15 minas antipersonales, las cuales fueron destruidas de manera controlada en la misma zona de la operación.

“Estos artefactos explosivos son instalados por estos grupos armados organizados en cultivos, bebederos y caminos, poniendo en riesgo a las comunidades y la Fuerza Pública, acciones consideradas como violatorias a las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario”, señala el Ejército.

Sobre el material de guerra incautado y de manera preliminar, al parecer hay un fusil que correspondería al de un militar asesinado por este grupo armado organizado en el año 2018, lo cual será determinado por las autoridades.

Según las autoridades, estos sujetos serían los responsables de múltiples homicidios en el departamento de Arauca en 2022, también habrían secuestrado a la esposa del oficial de la Fuerza de Tarea Quirón y al conductor de servicio público.

“Los actos urgentes se están adelantando por parte de la Fiscalía General de la Nación, seccional Arauca, quien además adelantará las investigaciones respectivas. La acción militar fue efectuada de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional e interinstitucional como se ha mencionado, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación”.

Tras la orden presidencial dice el Ejército que continuará desarrollando operaciones militares en el departamento de Arauca, con el objetivo de seguir afectando las estructuras logísticas y criminales de los grupos armados organizados que delinquen en esta región del país.

Cese al fuego ELN

Por su parte el ministro de la Defensa Iván Velásquez fue enfático en decir que, “este no es un plan de la extrema derecha, es el deber de las Fuerzas Militares, a menos que ya se me pudiera catalogar a mí también como de extrema derecha. No hay un cese pactado en este momento, no hay un cese que este rugiendo, la disposición desde el mes de enero cuando el ELN rechazó el cese al fuego en esa oportunidad”.

Agrega Velásquez que Desde ese momento: “cuando el presidente dejó sin efecto el decreto que disponía la suspensión de operaciones ofensivas, la disposición fue que las Fuerzas Militares tienen que continuar cumpliendo su deber constitucional”.

Por eso, el ministro añadió que: “Esperamos que en la vigencia del cese convenido todavía no decretado, que podamos generar espacios como hemos insistido desde el gobierno, espacios de tranquilidad fundamentalmente para las comunidades”.

