“No es un plan de la extrema derecha, es el deber”: MinDefensa tras muertes del ELN

En una operación adelantada por el Ejército Nacional se registraron fuertes combates contra integrantes del ELN que delinquen en el departamento se Arauca. La ofensiva militar, que dejó por lo menos seis integrantes del grupo armado muertos, se registró en la vereda Manantiales, del municipio de Arauquita.

Además, se incautaron armas, granadas y material de intendencia.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, fue enfático en decir que, “este no es un plan de la extrema derecha, es el deber de las Fuerzas Militares, a menos que ya se me pudiera catalogar a mí también como de extrema derecha. No hay un cese pactado en este momento, la disposición desde el mes de enero cuando el ELN rechazó el cese al fuego en esa oportunidad”.

Agregó Velásquez que desde ese momento: “Cuando el presidente Gustavo Petro dejó sin efecto el decreto que disponía la suspensión de operaciones ofensivas, la disposición fue que las Fuerzas Militares tienen que continuar cumpliendo su deber constitucional”.

Por eso, el ministro añadió que: “Esperamos que en la vigencia del cese convenido todavía no decretado, podamos generar espacios como hemos insistido desde el gobierno, espacios de tranquilidad fundamentalmente para las comunidades”.