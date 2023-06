Video: así se ve un cerebro desnutrido

Durante la visita de W Radio a La Guajira, este medio conoció de primera mano la difícil situación que enfrentan los niños por cuenta de la desnutrición crónica.

En Colombia, hoy en día hay más de 9.000 niños que sufren de desnutrición aguda y se pronostica que, para final de año, esta cifra se duplicará.

A continuación, le contamos cómo se ve el cebro de una persona desnutrida:

El médico Juan Carlos Buitrago, director de la Asociación de Bancos de Alimentos ABACO, ha explicado que este fenómeno provoca que los cuerpos y los cerebros de los niños tengan dificultades en su desarrollo.

“El 80% del cerebro de los seres humanos se forma en los cinco primeros años de vida. Si el cerebro no tiene la “gasolina” para crecer, que es el alimento, no crece. El cerebro de un niño desnutrido es más pequeño, en el que no se conectan ni se multiplican las neuronas”, explicó Buitrago.

También reveló que está demostrado que los niños con desnutrición crónica van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, cinco años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta.