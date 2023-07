¿Puede votar en las Elecciones Regionales si vive en el exterior?

El 29 de octubre de 2023, los colombianos asistirán nuevamente a las urnas en la jornada de las elecciones regionales, en las que se elegirán autoridades locales como gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2024-2027.

En estos comicios se elegirán 32 gobernadores, 418 diputados que harán parte de las asambleas departamentales, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales de todos los municipios y ciudades del país y 6.514 ediles.

Para estas elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil abrió, desde el 29 de octubre de 2022, más de 340 puntos móviles en todo el país para inscripción de las cédulas. Los ciudadanos que deseen cambiar su puesto de votación para estos comicios podrán hacerlo hasta el 29 de agosto del año en curso.

Igualmente, puede inscribir su documento en cualquiera de las sedes de la Registraduría a nivel nacional, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

¿Puedo votar en las elecciones si vivo en el exterior?

A pocos meses de las elecciones, muchos colombianos que viven en el exterior se preguntan si pueden participar en las elecciones de las autoridades regionales.

Sin embargo, según el artículo 316 de la Constitución Política de nuestro país, los colombianos residentes en el extranjero no pueden votar en las elecciones regionales. “En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.

Este impedimento se debe a que las decisiones que los representantes elegidos tomen, afectan directamente a los residentes de los municipios, departamentos o localidades, así que al no residir en el territorio y no verse afectados por las decisiones no pueden votar.

Sin embargo, este es el único evento electoral en el que los colombianos en el exterior no pueden votar, a diferencias de las elecciones presidenciales y de Congreso.

¿Cómo consultar su lugar de votación?

Para confirmar su puesto de votación para las elecciones regionales, siga esos pasos.

1. Ingrese a la página web de la Registraduría https://www.registraduria.gov.co/

2. Seleccione la opción ‘Servicios a la ciudadanía’

3. Escoja la opción ‘Consulta de mi lugar de votación’

4. Digite su número de documento y seleccione la opción ‘Lugar de votación actual’.

El sistema le mostrará los datos sobre su lugar de votación: departamento, municipio, o ciudad donde se encuentra inscrita su cédula, además de la dirección del puesto y la mesa asignada.

Tenga en cuenta que, si cambió su lugar de votación durante el periodo habilitado por la registraduría, solo podrá consultar la información a partir del 29 de septiembre.

¿Cuántos puestos de votación estarán habilitados?

Según Alexander Vega, registrador nacional, estarán habilitados 12.817 puestos de votación, 5.605 urbanos y 7.212 rurales. 554 puestos más que en las elecciones presidenciales de 2022 y 1.227 más que en las elecciones regionales de 2019.

Igualmente, Vega aseguró que se instalarán más de 120.000 mesas de votación. Sin embargo, la información oficial sobre los puestos y mesas de votación se conocerá el 29 de septiembre, cuando el censo electoral esté finalizado.