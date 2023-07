Desgarrador relato de Héctor Abad Faciolince del ataque con misil ruso al que sobrevivió

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince dialogó en La W, con Julio Sánchez Cristo, y relató los momentos de pánico y angustia que sintió en medio del ataque ruso con un misil cuando se encontraba en la pizzería Ria en la ciudad de Kramatorsk, Ucrania.

¿Qué se siente cuando la muerte está a centímetros?

“Soy muy cobarde y no quería ir a Kramatorsk. Yo sacaba disculpas y me sacaban soluciones, pero no quería porque no tengo ningún interés en acercarme a la muerte. La muerte me ha coqueteado y en el último momento me ha sacado el cuerpo, no sé por qué estoy vivo y Melina está muerta, casi como si se hubiera interpuesto entre la metralla y nosotros”, contó.

“Siento el deber y la obligación de dar el testimonio del crimen de guerra que la mató”, añadió.

Asimismo, reconstruyó paso a paso de los instantes previos al ataque: desde su llegada al restaurante hasta el ruido intenso que hizo el misil al caer.

“Puedo reconstruir muy bien esos últimos minutos. Al llegar al restaurante tuvimos la suerte de que nos dieran una mesa en la terraza y no adentro. Nos sentamos, entré y fui al baño, y vi muchos civiles y soldados”, mencionó.

Fue así como se refirió al instante de la caída del misil, momento en el que pensó que estaban muertos: “nos mataron a todos”.

“El ruido del misil es inimaginable, aún me zumban los oídos. No sé si me caí o me tiré al piso. Cuando eso pasa hay un silencio muy grande, la gente ni siquiera grita y todo comienza a moverse en cámara lenta. Pensé que estaba herido por las manchas negras”, relató.

Muerte de Victoria Amelina

“A ella la había conocido dos días antes. Ella no iba a ir con nosotros a Kramatorsk, pero luego se entuciasmó con estos latinoamericanos y dijo ‘quiero ir por última vez al Donesk’. Ella no estaba en el viaje”, comentó.

“Cuando cayó el misil ruso Victoria, ella me dijo ‘Look like whisky’ y en ese momento nos cayó del cielo el misil. Nos acompañará el resto de la vida”, destacó.

De esta manera, destacó que en un país en guerra como Ucrania no hay lugares en los que no convivan militares y civiles. Por lo tanto, aprovechó para responderle a Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien dijo en La W que su país no ataca a los ucranianos.

“No hay ningún sitio en un país en guerra que no estuvieran en guerra: un café, una bomba de gasolina, una iglesia. No eran militares de alto rango, no reconozco las insignias, pero por la edad sé que eran jóvenes. Es una mentira, una infamia”, afirmó.

“Era la hora pico, cuando el restaurante estaba lleno, estaba repleto de civiles y soldados, pero en día de descanso. Lo que dicen forma parte de su campaña de desinformación y mentiras”, argumentó.

¿Qué sigue para Héctor Abad Faciolince y su búsqueda de apoyo para Ucrania?

“Hay algo raro en algunos gobiernos de América Latina. Lula tiene una posición neutral, AMLO tampoco condena esto. Hay tradiciones de izquierda latinoamericana de desconfianza y odio contra Estados Unidos, pero eso no nos puede llevar a reconocer de quién es la responsabilidad”, indicó.

Fue así como les pidió a los gobiernos como el de Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, Lula da Silva y más países latinoamericanos tomar una postura clara sobre la guerra en Ucrania.

“Creo que los gobiernos como el de Colombia, Brasil, Argentina y México tienen que decidir de qué lado de la historia y de la justicia internacional quieren estar”, dijo.

Putin

“Hay gente de la ignorancia tal que cree que porque fue agente de la KGB entonces es de izquierda, es un dictador. Ningún líder tiene tanto parecido con el déspota alemán como Putin”, señaló.