Gobernador del Chocó alerta por paro armado del ELN y falta de atención del Gobierno

No hemos tenido respuesta del Gobierno: gobernador de Chocó sobre paro armado

En entrevista con La W, el gobernador del departamento del Chocó, Ariel Palacios, se refirió al paro armado decretado por la guerrilla del Eln en la zona del San Juan y señaló que a pesar de que en las últimas horas se convocó a una reunión extraordinaria para abordar la difícil situación de violencia, ninguno de los ministros ni el Comisionado de Paz asistieron.

“Ayer hicimos un Consejo de Seguridad donde no pudo estar el Alto Comisionado de Paz, mandó unos delegados; ahí se manifestó lo que nosotros estamos requiriendo (...) no, no (en referencia a la asistencia de los ministros), ni siquiera el señor comisionado. Mandó un delegado, es el canal de comunicación que hemos podido tener” contó el mandatario departamental.

A su vez llamó la atención frente a la real aplicación de medidas desde el gobierno nacional para apoyar al departamento del Chocó, señalando que en días pasados el ministro Iván Velásquez estuvo en un consejo de seguridad, y no ha pasado nada después de eso.

“Nosotros aquí vino el ministro defensa enviamos un oficio en días pasados y se hizo un Consejo de Seguridad con la presencia del señor ministro de defensa, pero sin embargo las acciones que se hayan establecido o los compromisos no tenemos ningún conocimiento, solamente lo que nos dedicamos a hacer acá con los altos mandos militares y la Policía” dijo el gobernador Palacios.

Además, señaló que al preguntarle a la Fuerza Pública frente a las situaciones de violencia, la respuesta que le entregan por lo general es que no tienen las herramientas suficientes para actuar en terreno.

“El departamento es un departamento selvático, mucho transporte se hace vía acuática, vía terrestre, y en el caso de la Fuerza Pública debe tener muchas horas de vuelo para ingresar a nuestras zonas, lo que se debe apoyar es con horas de vuelo y helicópteros artillados. Además el aumento del pie de fuerza” sentenció.

Adicionalmente afirmó que la situación de orden público y humanitaria en el departamento se ha venido empeorando en lo corrido del año y “en la zona norte grupos armados de la ley como el Clan del Golfo han puesto grupos pequeños en todas las poblaciones y esto es una bomba de tiempo porque no sabemos cuándo el otro grupo puede entrar a sacar a estas personas de las comunidades como pasó en días pasados”.