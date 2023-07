Gobierno acepta la renuncia de Gilberto Rondón como presidente del FNA

W Radio conoció que ya quedó listo el decreto 1101 que acepta la renuncia de Gilberto Rondón como presidente del Fondo Nacional del Ahorro FNA, por haber recibido más de 200 hojas de vida de 19 congresistas del Partido Liberal con el fin de contratar personas cercanas en la entidad.

El decreto señala que, desde la fecha y mientras se nombra a alguien oficial, quedará como encargada Piedad Muñoz Rojas, quien es la actual subgerente de Estructuración del Fondo Adaptación.

Muñoz es economista con especialización en Finanzas Internacionales y magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. También tene experiencia en cargos directivos en el sector público, así como en presupuesto público, finanzas y en el diseño e implementación de políticas públicas.

Esta renuncia se produjo después de que Sigue La W revelara los detalles del “computador” de Gilberto Rondón, en el que se evidencia que, para conseguir el apoyo de los congresistas liberales en el trámite de las reformas del Gobierno, se habían recibido cerca de 250 hojas de vida para puestos que quiere ese partido en la entidad financiera.

Para el momento en que se publicó la noticia, ya se habían aceptado y contratado a más de 100 personas. Además, este medio también reveló que, desde el 1° de mayo y justo cuando se empezó a discutir el futuro de la reforma a la salud, se disparó la contratación para las cuotas de los rojos.

Rondón respondió

En medio de las denuncias, Gilberto Rondón respondió en Sigue La W a los cuestionamientos el pasado 6 de junio asegurando que el Fondo Nacional del Ahorro no es una bolsa de empleo para el Partido Liberal.

“Yo no he hecho ningún escrito en el computador y sé que el FNA tampoco lo ha hecho (…) de las nueve vicepresidencias que tiene el Fondo actualmente, no he podido nombrar seis porque todas las personas tienen que cumplir unos requisitos rigurosos”, expresó en su momento.

También admitió que él necesitaba contribuir a que las reformas del Gobierno salgan adelante: “Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, porque yo no tengo la cuenta. Pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho porque estamos en una democracia pluralista y participativa. El que gana las elecciones, gobierna con su gente”.

En esa misma línea, Rondón destacó que “esto no es mermelada, es una participación burocrática legal. La mermelada son los contratos, eso es distinto”.

Po último, el presidente del FNA indicó que el Partido Liberal tienen derecho a una participación política por ser partido de Gobierno.

“A mí el Gobierno no me ha pedido nada, los congresistas no me han dicho nada. Yo, por iniciativa propia, estoy diciendo que si tienen una hoja de vida que le sirva al Fondo, que me la traigan. No es cierto que se haya dicho que les vamos a dar tantos puestos, eso es falso”, puntualizó.