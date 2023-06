Exclusivo: Así se convirtió el Fondo Nacional del Ahorro en el botín de los liberales

Mucho afán ha tenido por estos días el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, (FNA), Gilberto Rondón, para contratar los perfiles que le están llegando desde la bancada del Partido Liberal en el Congreso de la República. La pregunta es, ¿lo está haciendo a cambio de darle el sí a la reforma a la salud?

Aunque para nadie es un secreto que el abogado boyacense Gilberto Rondón es una de las cuotas o representaciones políticas de Cesar Gaviria en este Gobierno, muchos se sorprendieron porque prácticamente el funcionario estaría llenando la entidad con las hojas de vida que los congresistas liberales han entregado a pesar de que muchos de ellos estuvieron de acuerdo con abandonar la coalición y no apoyar los proyectos de la actual administración, ¿le está metiendo goles al Gobierno? No se puede olvidar que desde que se rompió esa coalición el presidente Petro dio la orden que no le dieran nada al expresidente Gaviria.

Fuentes consultadas por Sigue La W coinciden en que la forma más expedita de convencer a los congresistas fue repartiéndole puestos a diestra y siniestra y convertir el FNA en un botín. Esa decisión se habría materializado en un encuentro que se llevó a cabo hace tres semanas en la ciudad de Bogotá, en el que, según pudimos establecer, el Gobierno reunió a la mayoría de los representantes liberales y con la presencia de Gilberto Rondón, les pidió que apoyaran la iniciativa.

Algunos congresistas nos confirmaron que durante esa reunión quedó claro cuántos cupos en el Fondo podría tener cada senador o representante que votara positivamente la ponencia y solo unos pocos días después empezaron a llover las hojas de vida en el área de recursos humanos de la entidad, con cientos de perfiles que en muchos casos ni siquiera se ajustan a lo que se requiere en esa oficina adscrita al Ministerio de Vivienda.

Algunos ejemplos que este medio conoció y que hacen parte del computador del Fondo Nacional del Ahorro, reflejan las cuotas que se han repartido. La información conocida por este medio está consolidada hasta el 15 de mayo de 2023 y establece que, por ejemplo, el senador Mauricio Gómez entregó entre 25 y 28 hojas de vida de las cuales le habían contratado, a esa fecha, a 7 personas.

Entre tanto, al senador Fabio Amín le dieron 18 cupos y aunque entregó ese mismo número de hojas de vida, ha conseguido quedarse con 8 contratos. Juan Pablo Gallo, otro de los congresistas liberales, entregó 13 perfiles de los cuales le han contratado a 3 y el senador Miguel Ángel Pinto pidió 2, le dieron 2 y le han contratado a una persona.

Llama la atención e incluso muchos se preguntan cómo el presidente Gustavo Petro puede aceptar que algunos de los senadores que aparecen en la lista y que le han hecho una férrea oposición, se estén beneficiando del clientelismo en el Fondo del Ahorro. Además, varios de estos congresistas son del ala más “gavirista” del Partido Liberal y, por ende, son los que lideraron la ruptura de la coalición.

Los representantes no se quedan atrás. Algunos de los ejemplos de los que han puesto sus fichas en el FNA, según la información conocida por Sigue la W, son Andrés Calle, Karime Cotes, Alexander Bermúdez, Álvaro Leonel Rueda, Álvaro Monedero, Wilmer Guerrero, Octavio Cardona, Sandra Aristizábal, Cesar Gómez, Dolcey Torres, Flor Perdomo, Germán Rozo, Gilma Díaz, Hugo Archila y Karina Bocanegra, entre otros.

En total los congresistas del Partido Liberal, hasta el 15 de mayo de 2023, han entregado un total de 250 hojas de vida al Fondo Nacional del Ahorro, y hasta esa fecha les han contratado a 110 personas aproximadamente. A esa situación se suman los despidos que se empezaron a realizar en la entidad ya que se acaban los cupos para contratar a las cuotas políticas bajo la figura de planta y, según hemos podido establecer, la orden es sacar a quienes estén ocupando esos puestos.

Este medio conoció justamente que por medio del decreto 155 de 2022 que expidió la nueva administración, se expandió la planta de personal del fondo hasta llegar a 1.237 empleados oficiales. Sin embargo, como la mayoría de los congresistas piden que se contrate a su gente de forma directa y no por la temporal, los cupos se están acabando y las personas que incluso llevan muchos años allí se han tenido que ir. Desde el primero de mayo han salido del FNA aproximadamente 30 personas.

Otra preocupación es que se están metiendo hojas de vida con curiosos perfiles que no cumplen con los requisitos establecidos para ser empleado de una entidad como el FNA y que pueden afectar la gestión de la misma. Por ejemplo, se han presentado para los cargos personas con licenciatura eclesiástica, un pastor de iglesia, un filólogo, un filósofo, un técnico en teología, un profesional en deporte, un técnico en atención a la primera infancia, un técnico en educación física y hasta un técnico en electricidad.

Pero, además, hemos podido conocer que el congresista Octavio Cardona presentó la hoja de vida del señor Dixón Ferney Tapasco, hijo de Ferney Tapasco.

A pesar de eso, el presidente del FNA, Gilberto Rondón, explicó que para nombrar a alguien en esa entidad se debe cumplir con cuatro requisitos indispensables que tienen que ver con el perfil académico, que debe ser acorde con el cargo que se va a desempeñar; la experiencia relacionada que debe ser comprobada; la entrevista con talento humano y un estudio de confiabilidad y seguridad para comprobar que el aspirante no tenga procesos penales o disciplinario o que no tenga tampoco deudas en mora.

Fuentes del Fondo nos contaron que desde mayo lo que se hizo para agilizar los procesos de contratación es no revisar si se cumplen con todos esos requisitos previo a la vinculación, sino que se hace después ya que si hay alguna novedad se saca a la persona después del periodo de prueba, pero se cumple con la supuesta cuota que se le dio al que metió la hoja de vida.

En medio de este río revuelto no faltan quienes aprovechan para pescar. Después de conocerse la jugada del excongresista Julián Bedoya para lograr el aval del Partido Liberal a la Gobernación de Antioquia, consiguiendo que 25 congresistas le firmaran una carta dirigida a Cesar Gaviria manifestándole su apoyo, muchos creyeron que lo que él realmente quería era demostrarle al presidente Petro que contaba con las mayorías Rojas y que le diera a él el FNA.

Pues bien, Sigue La W conoció un correo enviado el pasado jueves 01 de junio de 2023 por parte del Ministerio de Hacienda al Fondo Nacional del Ahorro en el que se pide validar si Luciano Grisales cumple los requisitos para ser el próximo presidente de la Entidad. Grisales es nada más y nada menos que la ficha de Julián Bedoya quien ya hizo el lobby con el propio Petro para que le nombren a su amigo que, seguramente repartiendo cargos también, le conseguirá los votos para octubre.

¿El presidente Petro le dará el FNA al polémico Julián Bedoya? A pesar del correo enviado la semana pasada, este domingo muchos de los congresistas liberales recibieron la llamada de Grisales quien pidió el apoyo para llegar a la entidad.

Gilberto Rondón responde:

Rondón dejó claro que en el Fondo Nacional del Ahorro no es una bolsa de empleo para el Partido Liberal. “Yo no he hecho ningún escrito en el computador y sé que el FNA tampoco lo ha hecho (…) De las nueve vicepresidencias que tiene el Fondo actualmente no he podido nombrar seis porque todas las personas tienen que cumplir unos requisitos rigurosos”.

Agregando que “yo tengo que contribuir que las reformas del Gobierno salgan adelante. Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no porque yo no tengo la cuenta, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho porque estamos en una democracia pluralista y participativa. El que gana las elecciones gobierna con su gente”.

En esa misma línea, Rondón destacó que “esto no es mermelada, es una participación burocrática legal. La mermelada son los contratos, eso es distinto”.

Po último, el presidente del FNA indicó que el Partido Liberal tienen derecho a una participación política por ser partido de Gobierno.

“A mí el Gobierno no me ha pedido nada, los congresistas no me han dicho nada. Yo, por iniciativa propia, estoy diciendo que si tienen una hoja de vida que le sirva al Fondo, que me la traigan. No es cierto que se haya dicho que les vamos a dar tantos puestos, eso es falso”, puntualizó.