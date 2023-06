Nos sentimos traicionados: María José Pizarro sobre acusaciones de Armando Benedetti

La senadora María José Pizarro se pronunció en Sigue La W sobre las polémicas grabaciones del exembajador Armando Benedetti en las que menciona supuestos ingresos irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

De acuerdo con la senadora del Pacto Histórico, desde la coalición siempre han exigido una investigación y contundente lucha contra la corrupción y filtración de dineros en las campañas.

“Por supuesto que esto debe ser investigado con prontitud e imparcialidad, porque no puede pasar lo que ocurrió con casos como la ‘Ñeñepolítica’ con pruebas contundentes y no se investigue con celeridad; tenemos que erradicar un mal de la sociedad, y tienen que salir los responsables”, manifestó Pizarro.

Así mismo aseguró que “nuestro proyecto es honesto y nosotros tendimos con apertura nuestra propuesta de política y estos sectores han traicionado al país. Esto es por ambición personal, pero como no se cede ante los chantajes, entonces tenemos que meter al país a un declive. Por supuesto que hay una gran incertidumbre, pero no hay pruebas de nada”.

En ese orden de ideas, afirmó que se trata de un monólogo de Armando Benedetti, por lo que por deducciones no se puede pedir la renuncia del mandatario, razón por la que piden imparcialidad en la investigación.

“Hemos visto a un fiscal que actúa de manera acelerada cuando le interesa y cuando no le interesa no hace absolutamente nada. Él no se ha ganado ese título de ser el hombre adecuado para sacar adelante esta investigación, porque no es solo lo que ha dicho, sino cómo ha venido actuando desde hace tiempo atrás y ha puesto a la Fiscalía como un aparato de desestabilización nacional y no como un ente encargado de investigar (…) Le pedimos al fiscal que actúe como fiscal, respetando las leyes y la justicia”, dijo la senadora Pizarro.

En cuanto a los señalamientos de Armando Benedetti, Pizarro aseguró que “nosotros llamamos a un gran acuerdo nacional, tendimos la mano y actuamos con amplitud por lo tanto los sectores políticos que se acercaron fueron bienvenidos, pero no justifica que esos sectores hayan traicionado el cambio, lo que estaban buscando era el poder personal y no en actitud de materializar los deseos de los colombianos”.

“Nosotros tampoco podríamos predecir ningún tipo de comportamiento, pero sentimos que estamos siendo traicionados. Nuestro Gobierno se debe a la gente del país y nosotros vamos a proteger nuestro proyecto político (…) me produce dolor porque hay una traición con las esperanzas de las personas del país de un cambio. El señor Benedetti tiene muchísimas explicaciones que dar y debe dárselas al país”, finalizó.