Fuente del patrullero que pidió interceptaciones a exniñera de Sarabia está desaparecida

A propósito del escándalo por las ‘chuzadas’ a exempleadas de Laura Sarabia, el patrullero de la Dijin que pidió dichos monitoreos dio detalles en El Reporte Coronell sobre la fuente que le habría abonado los teléfonos para llevar una investigación al ‘Clan del Golfo’,

El patrullero (de quien no revelamos su identidad por razones de seguridad) aseguró que dichos abonados telefónicos se los brindó una fuente humana que previamente le había dado información crucial que lo llevó a dar un resultado en contra del ‘Clan del Golfo’ en el Chocó.

Así mismo, reveló que la persona es un miembro activo de la organización criminal, “fue el que me brindó la información para resolver un acto contundente en contra de la estructura criminal, este año me buscó nuevamente y es quien me da los abonados telefónicos y me dice que estos abonados son de dos personas que me llevarían a lograr la ubicación de alias ‘Ciopas’, cabecilla principal del ‘Clan del Golfo’ en el departamento del Chocó”.

Cabe resaltar, que el patrullero manifestó que no cuenta con los datos de su fuente, quien sería la única persona que podría corroborar su versión. Además, aseguró que no ha tenido contacto con esta persona.

En ese sentido, afirmó que induce que su fuente puedo haber muerto por las confrontaciones dentro del ‘Clan del Golfo’, por lo que desconoce su paradero.

Escuche la entrevista completa: