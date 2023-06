Patrullero que pidió interceptar a exniñera de Sarabia: sólo la motivé y Fiscalía la avaló

El patrullero de la Dijin que pidió interceptar los celulares de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, y otra exempleada de la exjefe de Gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, habló en El Reporte Coronell sobre el escándalo de las ‘chuzadas’, y aseguró que teme por su seguridad y la de su familia.

Cabe resaltar que el patrullero fue llamado a interrogatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, este no avanzó mucho debido a que se habrían presentado irregularidades para realizar el interrogatorio.

De acuerdo con lo señalado por el patrullero (de quien no se revela su nombre por razones de seguridad) solicitó la interceptación ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 30 de enero de 2023, la cual ingresó a la Sala de Interceptación de la Policía Nacional el 31 de enero.

“Yo solamente motivé el trámite de la interceptación, pero la que intercepta es la Fiscalía General de la Nación; esos abonados telefónicos me los brindó una fuente humana que previamente me había dado información importante, la cual me llevó a dar un resultado crucial en contra del ‘Clan del Golfo’”, manifestó el patrullero.

Así mismo, explicó que su fuente es un miembro activo del ‘Clan del Golfo’, no obstante, no cuenta con información de esta persona.

Por otro lado, aseguró que suministró cuatro abonados telefónicos, dos de las exempleadas de Laura Sarabia y las restantes fueron dadas por el analista de Comunicaciones de la Sala de Interceptaciones de la Policía Nacional.

En ese sentido señaló que el procedimiento que llevó a cabo fue elaborar un informe de la fuente humana y los trámites que van encaminados a la Fiscalía, “yo realicé los trámites y los envié al fiscal, él los avala y después se envía a la Sala de Interceptación de la Policía Nacional”.

Cabe resaltar que el fiscal Francisco Barbosa afirmó que el patrullero habría inducido a error al fiscal 191 local del crimen organizado, presentando información con falsa motivación para “colar” estos teléfonos que realmente eran de empleados de Sarabia.

“Él dice que yo induje a error al fiscal, entonces a mí también me indujeron al error porque yo partí de la buena fe de la fuente humana”.

Frente a lo anterior, el patrullero dijo que la Fiscalía lo culpó sin una investigación previa, “me expusieron a través de un comunicado y ahora todos saben mis datos, y aquí no estamos tratando con cualquier organización criminal, estamos hablando del ‘Clan del Golfo’ por eso estoy preocupado por mi integridad”.

En ese orden de ideas, su abogado Miguel Ángel del Río, advirtió en El Reporte Coronell, que a través de un comunicado la Fiscalía expuso públicamente al patrullero, sin haberlo escuchado, sin haber dado una declaración y sin haber dado los detalles de la investigación.

“El fiscal Barbosa manifestó que el patrullero había llevado a engaño al fiscal del caso y recordemos que hay un punto importante y es que el patrullero, el 3 de febrero, le envía un mensaje al fiscal del caso el 3 de febrero advirtiéndole que, por solicitud del analista, estas líneas debían ser canceladas, pero el fiscal del caso canceló la línea 7 días después, es decir siguieron escuchando la línea de las exempleadas de Laura Sarabia”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa: