El Pacto Histórico escogerá a su candidato en Bogotá con dos encuestas

Fuentes le aseguraron a La W que el Pacto Histórico decidió que escogerá a su candidato a la Alcaldía de Bogotá a través de dos encuestas que se harán en los próximos días y que medirán a los precandidatos Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y Heidy Sánchez en escenarios de primera y segunda vuelta.

Una de las encuestas será hecha por Gauss y en los próximos días se definirá cuál será el segundo encuestador. El trabajo de campo empezará en los próximos días por lo que la decisión final de la coalición debe darse en poco tiempo.

Se definió que en la encuesta no se medirá al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, al no haber tomado una decisión sobre su aspiración. El exgobernador se ha reunido con varios congresistas para explorar la posibilidad de una candidatura; sin embargo, hasta ahora no se ha lanzado al ruedo.

En la baraja de posibles candidatos a la Alcaldía de Bogotá están Juan Daniel Oviedo, Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Jorge Robledo y Diego Molano, entre otros.