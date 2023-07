“El propósito del Gobierno es recuperar Buenaventura”: MinDefensa

En diálogo con W Radio, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se refirió a varios temas puntuales en materia de orden público que han trascendido en el país. El primero de ellos, la supuesta muerte de ‘Iván Márquez’, que el funcionario aseguró aún no se puede confirmar todavía por parte de las Fuerzas Militares.

“Aún no hemos tenido una afirmación así de contundente. Inclusive, me han dicho de las Fuerzas Militares que han recibido versiones, pero mientras no tengamos una confirmación efectiva no vamos a anticipar ninguna información”, dijo.

Entre tanto, sobre el secuestro de una sargento del Ejército Nacional junto a sus dos hijos, el ministro explicó que no se tiene certeza que la mujer haya sido llevada a Venezuela.

“Es muy probable que esté en territorio colombiano, no hay información de que haya sido trasladada. Creo que por la intervención que tuvo la delegación con los miembros del ELN y lo que se ha planteado para su pronta devolución. No podemos dar una información concreta, esperamos que, si el ELN está en esos propósitos de continuar con las conversaciones de paz y mostrar que esa es su voluntad pese a los hechos graves que cometieron un día anterior al cese con el adelanto de los policías, se dé la liberación”.

Agregó: “el reporte que tengo es que ha respetado el cese al fuego, en la suspensión de operaciones ofensivas (…) porque el cese con protocolos y mecanismo de verificación entra a regir el 3 de agosto, pero en la suspensión de operaciones ofensivas han desarrollado ninguna de esas operaciones”.

Situación de orden público en Buenaventura

Sobre la situación en Buenaventura, por enfrentamientos entre bandas criminales que han generado desplazamiento y temor en la población, el ministro de la defensa explicó que ya se están tomando varias medidas al respecto.

“Lo hemos hablado con las autoridades del departamento y con las comunidades. No se trata de la militarización de la ciudad, se trata de presencia mayor de Fuerzas Militares, sobre todo las Fuerzas Especiales Urbanas que llegaron a reforzar para establecer puntos de control, destacamentos especializados de la Policía”, sostuvo.

“Hay un hecho que no conocía, que he podido verificar en las reuniones con los líderes: las bandas han puesto hora de llegada y hora de salida, personas que no pueden salir a trabajar porque las bandas dicen que sólo hasta las 8:00 de la mañana pueden salir del barrio. Estamos para generar condiciones de seguridad y también para toda la intervención social que tiene que hacerse en el puerto. Buenaventura debe recibir una atención con proyectos sociales. El propósito del Gobierno es recuperar Buenaventura”, concluyó.