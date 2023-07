“Imprudente es el ministro por decir esas cosas”: padre de sargento secuestrada por el ELN

Gerardo Ramírez, padre de la sargento Karina Ramírez que fue secuestrada con sus dos hijos y posteriormente liberada por el ELN, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar del momento en el que conoció la noticia de que sus familiares eran libres.

“Ella me llamó de un teléfono privado (la sargento), escuché la voz y me dio paz. Fue muy emocionante para mí, me puse tembloroso y no sabía qué decirle. Una felicidad completa saber que ya estaba libre”, aseguró.

Además, mencionó que nunca se imaginó que una cosa así le fuera a pasar a su hija o a su familia.

Sin embargo, reaccionó con fuerza ante las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien había calificado como “imprudencia” que la sargento se trasladara de manera terrestre hacia Arauca.

“Siempre lo he dicho, el imprudente es el ministro por ponerse a decir cosas que no caben en la cabeza de ningún ser humano. Ella como militar tiene unos mandos superiores y le ordenaron su traslado”, afirmó.

“Ella no podía irse en vía aérea, primero por la parte económica. El trasteo del camión costó casi $2.5 millones”, añadió.