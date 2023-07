“Fue un acto de imprudencia”: polémica frase de MinDefensa sobre sargento secuestrada

Mientras se esperan noticias de la sargento Ghislaine Karina Ramírez, quien fue secuestrada junto a sus hijos por integrantes del ELN en días pasados, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó como “imprudente” el desplazamiento que hizo la militar por una zona en la que se tenía clara la presencia de esta guerrilla.

Desde Buenaventura, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que “ella sola, con sus hijos, en su vehículo, conduciendo y desplazándose en una zona en la que se sabe de la presencia del ELN es un acto de imprudencia”.

Pese a esta opinión, el ministro aclaró que no cree que la sargento hubiera propiciado el plagio del que es víctima junto a sus dos hijos menores de edad. Sin embargo, insistió en que la militar debió aplicar todos los protocolos de protección propios de un funcionario en una zona complicada en términos de seguridad.

El secuestro de Ramírez y sus hijos se produjo horas antes de que se pactara el cese bilateral al fuego entre el Gobierno Nacional y el ELN.

“Está tenebroso”

En entrevista con Sigue La W, María Nancy Chitiva, mamá de la sargento Ghislaine Karina Ramírez, detalló que “las Fuerzas Militares nos han dicho que tienen el control de todo, que el Gaula de la Policía y del Ejército desplegaron sus tropas para la búsqueda de ella y de los niños, que si sabemos algo que le comuniquemos a ellos, no nos han dicho nada más”.

Además, en uno de los últimos audios de la sargento a su familia mencionó que “me da susto es porque estas carreteras son muy solas papi. Hay mucha moto con no sé, la verdad esto está como todo feo, todo tenebroso, pero bueno, esperar a ver”, se escucha con voz angustiada a la sargento en la última comunicación con su papá.

Asimismo, comentó la última vez que habló con su hija fue el pasado lunes 3 de julio a las 5:28 de la tarde. “Ella no me había dicho nada, yo le había dicho que Arauca es muy peligroso, que hablara con la coronel y que la ayudara para que no le dieran el traslado para allá, además para las terapias del niño, pero ella me dijo que allá no le iba a pasar nada”.

En cuanto al traslado de la sargento, María Nancy explicó que “ella (Karina) se trasladó el domingo a las 3:30 p.m., se fue con los niños para Arauca, nos estábamos comunicando constantemente enviándonos audios y escribiéndonos. Mi esposo se comunicó con ella el lunes a las 8:00 p.m., esa fue la última vez que habló con ella”.

Añadiendo que “ella decía que se sentía insegura porque las calles eran solas, me dijo que tenía miedo. Le dijo al papá que iban dos motos y en cada una iban dos hombres, uno de ellos se le atravesó”.

Por último, la madre de la sargento mostró su preocupación por los menores de edad, “me preocupa mucho el niño porque él no puede estar separado de su mamá, ella es la que lo controla porque él se desespera mucho. Solo le pido a las personas que lo tienen que no le hagan daño y que nos los regresen pronto”.

Por su parte, Andrés Ramírez, hermano de la sargento Karina, comentó en la entrevista que “el niño por su condición necesitaba de sus tratamientos, ella constantemente iba a Bogotá y a Ibagué a hacerle sus tratamientos. El traslado le salió fue para Arauca y como dijo ella, ordenes son órdenes y pasó lo que pasó”.

Ramírez también resaltó que “es lamentable lo que está pasando porque son personas cobardes sabiendo de la discapacidad que tiene el niño”.