La molestia de Elon Musk con Meta por Threads, ¿puede reemplazar a Twitter?

Threads y Elon Musk. (Photo by Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images)

En diálogo con W Fin De Semana, Diego Carvajal, chief digital officer de N+, explicó los pros y los contras de Threads, la nueva red social de Meta y que está vinculada a la cuenta de Instagram.

Ante el comentario de muchas personas sobre que Threads será la red que terminará con Twitter, Carvajal mencionó que “es demasiado pronto para saberlo”, puesto que Twitter tiene “la bobadita de 235 millones de usuarios a diario”.

Sin embargo, señaló que “Threads tiene unos números impresionantes y es la primera vez que se da algo así con un competidor de Twitter”.

De esta manera, se refirió a la molestia que tiene el dueño de Twitter, Tesla y SpaceX, Elon Musk, quien asegura que, con la creación de esta nueva aplicación, Meta está copiando a su red social.

“Es muy parecido. Él está furioso, pero ¿por qué no estuvo así cuando salió Google +, plataformas parecidas Twitter? Porque no funcionaron. Si es una copia o no, la tecnología está al servicio del humano”, concluyó.

Diferencias entre Threads y Twitter

“No hay un orden cronológico en los post, no hay tendencias, entonces no se puede encontrar lo más importante que se está conservando. Otras son el diseño y con menos violencia”, aseguró.

Además, mencionó que Threads, al estar atada a una cuenta de Instagram, “se espera que Threads herede esas propiedades”, siendo una app más gráfica.