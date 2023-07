¿Por qué no se debe solicitar un crédito de vivienda en diferentes bancos?

Comprar vivienda es uno de los principales sueños de los colombianos ya que, además de tener casa propia, le garantiza una valorización a largo plazo; pues es considerada como una de las mejores inversiones en el territorio colombiano. Dentro del proceso para adquirir vivienda está el tiempo en el que se paga la cuota inicial y se adelantan otros trámites como abono a capital y solicitud de subsidios; pero, a unos 7 meses de la entrega del inmueble, se recomienda tramitar el crédito hipotecario que cubre el valor restante de la vivienda.

Este valor puede ser, en el mayor de los casos, el 70% del valor total del inmueble, aunque para las personas de hasta 28 años llega a ser hasta el 90% y, en los casos de solicitar un Leasing Habitacional, este porcentaje puede variar. Sin embargo, la aprobación y desembolso de este dinero será fundamental para que pueda completar el proceso de la compra, escrituración y entrega de su inmueble.

Si se acerca la fecha de escrituración de su próxima vivienda y está solicitando su crédito hipotecario, le contamos cuáles son los riesgos de hacer dicha solicitud con distintas entidades financieras:

¿Por qué no solicitarlo en varios bancos?

Al momento de solicitar un crédito de vivienda, las entidades financieras harán un estudio detallado de su comportamiento de pago y condiciones financieras, por lo que verificarán su puntaje en centrales de riesgo y lo perfilarán como posible cliente.

Para lo anterior, usted deberá autorizar la consulta de su vida crediticia en distintas centrales de riesgo, que además de emitir alertas e informar sobre su comportamiento de pago, registra las últimas consultas a su perfil sin importar la entidad que lo haya consultado.

¿Qué implica esto? Cuando una entidad financiera se da cuenta de que el cliente al que están estudiando ha sido consultado por varias entidades financieras, esto va a generar una alerta de riesgo, ya que el analista de crédito puede llegar a pensar que el perfil de la persona no es viable, al buscar en varias entidades y no tomar uno de esos créditos y, a su vez, empezará a buscar la razón por la que no le han aprobado el préstamo en otros bancos.

¿Cómo saber cuál banco me puede prestar?

Antes de tramitar un crédito hipotecario y aportar toda la documentación, lo recomendable es hacer un análisis de las distintas entidades financieras y verificar cuál de estas tiene un producto de vivienda que se ajuste a su perfil financiero, además de asesorarse sobre los tipos de crédito que ofrecen, la tasa de interés y el plazo; pues esto le ayudará a delimitar los bancos a los que puede aplicar.

A su vez, se recomienda verificar, por su parte y con anticipación, su estado en las centrales de riesgo, ya que esto le permitirá tomar las acciones que se consideren pertinentes para habilitar capacidad de endeudamiento, solicitar paz y salvos o mejorar el estado de sus productos financieros para ir a la fija.

Por último, si prefiere asignar este trabajo a un experto, puede considerar asistir a un ‘bróker hipotecario’ que le ayudará a encontrar la entidad en la que tenga mayor probabilidad de tramitar el crédito de vivienda y que este sea aprobado.