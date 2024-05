“Le dije ‘no’ a Ferrari; no me interesaba ser segundón de Schumacher”: Juan Pablo Montoya

Este jueves 16 de mayo se estrenó MontoyAS, el video podcast de AS Colombia y W Radio con Juan Pablo Montoya, reconocido expiloto colombiano de Fórmula 1, quien dio, en esta primera entrega, diferentes detalles de su vida dentro de los autos y, además, fuera de ellos.

Dentro del diálogo, Montoya reconoció que en algún momento de su carrera Ferrari mostró interés en él, pero que solo se quedó en una conversación, pues realmente al colombiano no le “parecía atractivo”.

“Ross Brawn (ingeniero de Ferrari para ese entonces, según el relato), en un año, en un podio en Monza se me acercó y me dijo ‘nos encantaría que algún día estuviera de rojo con nosotros’; yo me volteé y le dije ‘no, gracias’”, reveló Montoya.

La razón, según explicó, fue Michael Schumacher, el siete veces campeón del mundo en Fórmula 1.

Tras la pregunta del por qué no le interesaba, en ese entonces, ir a la Escudería Ferrari, una de las más laureadas en la época en la que el bogotano era corredor, respondió: “porque estaba Schumacher ahí”, y así, que no le parecía atractivo “ser segundón de Schumacher”.

“Así quisiera uno no sabe si a futuro hubiera pasado, fue una conversación solamente. Yo cerré esa puerta porque en ese momento estaba en Williams y lo único que quería hacer era ganarle a Ferrari, yo me sentía muy piloto de Williams y nunca pensé dejar esa escudería”, concluyó Montoya.

Vea la entrevista completa a continuación: