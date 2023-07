“Había venido con muchos sueños”: Jorge Luis Pinto sobre su salida del Cali

El técnico Jorge Luis Pinto habló en Peláez y De Francisco en La W sobre su situación con el Deportivo Cali, equipo del que renunció, dando por finalizado un periodo de dos semestres en la liga colombiana, en los cuales no logró clasificarse a las finales.

Pinto difundió en redes su carta de renuncia luego de acusar diferencias con la junta directiva del Cali, las cuales se hicieron más visibles a la luz de la polémica contratación de Luis ‘Chino’ Sandoval, jugador que fue despedido del Junior de Barranquilla, por actos de disciplina, relacionados con el consumo de alcohol.

“Me vine con muchos sueños de llegar a una gran institución. El Cali tiene una estructura deportiva linda y tiene una buena cantera. Desafortunadamente las cosas no se dieron en su totalidad. Desde luego la parte económica afecta mucho”, afirmó Pinto.

El entrenador mundialista narró algunos de los difíciles momentos que vivió al frente del Cali, equipo que se encuentra sumido en una profunda crisis interna. Pinto recordó que los jugadores “no entrenaban” debido a la falta en el pago de sus salarios y que incluso llegó el momento en el que “ya tenía la sub-20 lista”, en caso de no poder contar con su nomina de jugadores.

Pese a los episodios negativos que vivió en el cuadro ‘azucarero’, Jorge Luis Pinto resaltó que “el equipo respondió” y destacó el profesionalismo de los jugadores con los que contó en su plantilla.

“El equipo respondió, trabajó, se entregó y luchó. Les dije: la plata llega como sea. Fue un excelente grupo, me dio tristeza dejarlo. Pensé que con el fútbol que tenía, podríamos buscar cosas”, aseguró.

¿En el Cali intentaron “cansarlo”?

Pese a que Jorge Luis Pinto destacó que se va del Cali en buenas relaciones con la directiva, el santandereano considera que se le pudo haber puesto a prueba con el fichaje de Sandoval, al que siempre se opuso.

“Yo lo llego a creer. Le dije a los directivos no hagamos eso, no le conviene al Cali, la cantera tiene grandes jugadores. Les dije yo no estoy de acuerdo con eso, si ese chico llega aquí por una puerta, yo me voy por la otra”, contó el entrenador.

Pinto contó que a Sandoval lo mandaron a presentar exámenes médicos en momentos en los que él no se encontraba en el club y que además estuvo hospedado en el apartamento de uno de los directivos, quien es una persona cercana al santandereano.

“Les dije, no me den una bofetada de esas, que nunca me la han dado en la vida”, sentenció Pinto, quien aseguró que presentó su renuncia al día siguiente de haber tenido dicha discusión con los dirigentes de los verdiblancos.

Escuche a continuación la entrevista completa: