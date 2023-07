Abuela de menor de edad denuncia presunto maltrato contra su nieta en Cúcuta

Indignación sigue causando un presunto caso de maltrato familiar en un barrio de Cúcuta, luego que se hicieran públicos y virales dos videos, en los que se observa a una pequeña de 4 años, quien es golpeada con un palo de recogedor porque no quería comer.

Los videos se dieron a conocer por la abuela paterna de la niña para exigir a las autoridades agilidad en este caso.

Chiquinquirá Castellanos, abuela de la menor aseguró a W Radio “hemos estado en audiencias porque se viene presentando este caso de maltrato, tengo las pruebas y no estoy mintiendo, por eso quise hacer público estos videos que se hicieron virales, pero está muy claro con los videos sobre lo que está pasando”.

“Mi hijo y la esposa me pusieron una orden de alejamiento que no me puedo acercar a mi propia nieta, la psicóloga informó que sí tenía maltrato, la madrastra de la niña en una entrevista dijo que sí la había golpeado porque la niña no quería comer, y el maltrato se presenta desde que se la llevaron, a mi me habían enviado unas fotografías de la niña muy delgada pero no tenía más evidencia hasta que logré conseguir estos videos”.

“Ellos aseguran que yo la tenía desnutrida, pero eso es falso, lo que necesito es que mi niña esté bien, la niña cuenta y dice que su papá la golpea y la madrastra también. En una audiencia la madrastra le decía a la comisaria que sólo se había presentado una vez y que estaba arrepentida”, señaló.

El ICBF aseguró a través de sus canales oficiales “desde que conocimos el caso de violencia en Cúcuta, estamos apoyando a la Comisaría de Familia y brindaremos acompañamiento permanente para garantizar el restablecimiento de derechos de la niña de acuerdo con las decisiones adoptadas por la autoridad competente”.