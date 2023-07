Exdirector de Información de OTAN no ve probable una Tercera Guerra Mundial con Rusia

Robert Pszczel, exdirector de la Oficina de Información de la OTAN en Moscú, habló con La W desde la cumbre en Lituania sobre las palabras del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre la necesidad de que su país ingrese a esta alianza internacional.

“Hay elementos para tener en cuenta para descifrar que Ucrania merece la membresía. Ucrania está batallando heroicamente contra el régimen de Putin, entonces merece apoyo y reconocimiento”, aseguró.

Además, reconoció que la entrada de Ucrania en la OTAN sería beneficioso para la alianza, pues “tienen a los militares más fuertes de Europa. Son el país que está peleando por la seguridad de los otros”.

De la misma manera, explicó por qué la OTAN no le prestó tanta atención a la invasión de Crimea y el inicio de la guerra.

“Países de la OTAN deben basar sus decisiones por consenso. Hay diferencias que ponen en riesgo la respuesta que se dio en ese momento. No se tomó una acción más rápida porque no había consenso”, señaló.

¿Hay una posibilidad real de una Tercera Guerra Mundial?

“Hay una posibilidad de conflicto porque Rusia es un poder que ha tomado decisiones bastante irresponsables. Un país así de grande con ese comportamiento (…). Una Tercera Guerra Mundial como tal es una aproximación errada, Moscú quiere que creamos eso. OTAN no es un organismo ofensivo, sino defensivo”, mencionó.

Finalmente, explicó cómo Occidente y Ucrania podrían ganar la guerra ante la negativa de Putin de retirar sus tropas de los territorios ocupados.

“La guerra puede parar en cinco minutos, pero no quiere porque no entiende el mundo e hizo malos cálculos sobre la OTAN, sobre Occidente. Cuando Ucrania recupere todo su territorio se ganaría la guerra, aunque hay una forma más rápida y es que los generales rusos se den cuenta que no pueden ganarla”, concluyó.