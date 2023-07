Video: “eso no me inhabilitó, es mentira suya”: Rodolfo Hernández por sanción de PGN

Bucaramanga

Rodolfo Hernández, excandidato a la Presidencia de la República, afirmó en tono categórico que no está inhabiltado para participar en las elecciones del 29 de octubre, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación profirió en su contra un fallo de primera instancia que lo destituye e inhabilita para ocupar cargos públicos por 14 años.

El fallo se produjo a raíz de hechos irregulares ocurridos durante su paso por la Alcaldía de Bucaramanga.

“Eso no me inhabilitó; eso es mentira suya. Eso es su mente, eso no dice la Procuraduría”, respondió Hernández desde la delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bucaramanga, ante la pregunta por la posible inhabilidad para aspirar a la Gobernación de Santander.

Con relación a Liga, el movimiento político que creó y el reconocimiento de su personería jurídica, invitó a los periodistas a averiguar con la Registraduría. Hernández dijo que aún no define apoyos en materia de candidaturas a la Alcaldía de Bucaramanga.

El exaspirante a la jefatura de Estado expresó que no estaba enterado totalmente del fallo de La Haya sobre el diferendo limítrofe entre Nicaragua y Colombia, por lo que se abstenía de opinar.