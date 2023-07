¿Cuándo es la Media Maratón de Bogotá? Recorridos y horario

La media maratón de Bogotá (mmB), la carrera de atletismo más importante de la ciudad, ha recibido a lo largo de los años reconocimientos internacionales por parte de la federación deportiva World Athletics por su exigencia y calidad.

La versión número 23 de la carrera se celebrará el próximo domingo 30 de julio y reunirá más de 38.000 corredores, de élite y aficionados, provenientes de 48 países.

Según datos de la organización de la media maratón de Bogotá llegarán al país 542 atletas extranjeros amateur y de élite. En esta versión la carrera contará con corredores de 48 países y de los cinco continentes, por primera vez en la historia se registraron corredores de Afganistán y Kazajistán.

Los países con más representantes son: Venezuela con 80 atletas, Estados Unidos con 56, Brasil con 52, México con 44, Panamá con 32 y Ecuador con 31.

En cuanto a los corredores colombianos, se inscribieron 37,286 atletas, gran parte de estos de la capital y del departamento de Cundinamarca, Antioquia y Boyacá.

Recorridos

Al igual que en todas las ediciones anteriores la carrera contará con dos recorridos: 10 y 21 kilómetros.

10K

El recorrido más corto de la mmB tendrá su salida del costado oriental del Parque Simón Bolívar. Los corredores tomarán la calle 53, hasta la carrera 66a donde tomarán el giro en U para volver a tomar la calle 53.

Recorrerán la carrera 60, la calle 44 y la calle 53 hasta la carrera27, donde tendrán que volver a girar en U para retornar a la carrera 60, girar hacia el norte hasta la calle 63 para llegar nuevamente al Simón Bolívar.

Horario: Los corredores de la categoría de silla de ruedas tomarán partida a las 10:20 a.m., mientras que el lote completo, que incluye el resto de categorías, saldrá a las 10:30 a.m.

Categorías: Menores 14 a 17 años, juvenil 18 a 19 años, abierta 20 a 39 años, veteranos 40 a 49 años, plus 50 años a más y silla de ruedas sin límite de edad. Tenga en cuenta que la OMS tiene recomendaciones sobre la cantidad de ejercicio que debe realizar dependiendo su edad.

21K

Al igual que el recorrido de 10K, quienes corran los 21K tomarán salida desde el costado oriental del Parque Simón Bolívar, quienes tomarán la calle 53 hasta el Park Way, donde tomarán la carrera 19 hasta la calle 26 para super a la carrera séptima.

Seguirán por la carrera séptima hasta la calle 72, por la que bajarán para tomar la carrera 15 hasta la calle 92. En esta zona de la ciudad comenzará el retorno al Parque Simón Bolívar por la avenida NQS y la calle 63.

Horario: Todos los corredores inscritos en este recorrido tomarán salida a las 9:30 de la mañana, uno de los mejores horarios para correr.

Categorías: Abierta 18 a 39 años, veteranos de 40 a 49 años y plus 50 años a más

Entrega de kits de carrera

Los corredores que realizaron su inscripción podrán reclamar su kit de carrera en el pabellón seis de Corferias entre el 27 y el 29 de julio, en un horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Para poder recibir el kit, deben tener presente el número de carrera asignado que fue enviado al correo de cada participante.

Recomendaciones para el día de la mmB

Estas son algunas recomendaciones para el día de la carrera

· Desayune algo ligero, pues expertos no recomiendan hacer ejercicio en ayunas

· No estrene ropa o tenis, pueden generar roces e incomodidad

· Duerma bien, puede consultar técnicas para dormir y descansar

· Luego de la carrera realice estiramientos, manténgase hidratado e ingiera alimentos ricos en carbohidratos.