Al Oído: Cuota de Bukele busca Concejo en Bogotá con Julián Uscátegui

La alianza del día llega con el anuncio de un secreto a voces: Julián Uzcátegui, actual edil de Usaquén por el Centro Democrático y hermano del representante José Jaime Uscátegui, anuncia que será candidato al concejo, la alianza política se da con la senadora Paloma Valencia.

Uscátegui hizo el anuncio desde Sumapaz donde dijo “es la cuna del frente 53 de las Farc” y expresó que la seguridad debe volver a todos los territorios esa será su bandera.

También supe que han estado en conversaciones con los asesores de seguridad del presidente Bukele.

También supimos que el expresidente Duque estará muy presente en Bogotá, no solo con Diego Molano, sino con Camilo Rubiano que también estará de candidato en la misma lista al Concejo de Bogotá.

Y ojo porque el que dice que no sabe si será o no candidato, que en las reuniones privadas ha dicho “yo hago lo que diga la gente”, es Gustavo Bolívar, quien ya está adelantó reuniones con ciudadanos y empresarios de la ciudad. Para no tenerlo tan Claro está trabajando muy fuerte.

En Al Oído deseamos un feliz viaje al presidente Petro, que pasó del presidente twittero al viajero de los 328 días de su gobierno 60 ha estado afuera. Es decir, 20 viajes internacionales en 11 meses superando a los últimos expresidentes quienes al mismo tiempo el expresidente Iván Duque realizó 17 y Juan Manuel Santos 18.