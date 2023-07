¿Por qué se traba el timón de un carro y cómo destrabarlo?

Una de las necesidades primordiales al momento de adquirir un vehículo, además de saber conducir y conocer las normas de tránsito, es aprender cuáles fallas puede presentar el automotor y cómo solucionarlas. Adicional, existen algunos errores comunes que cometen los conductores por novatadas o simple desconocimiento.

Sin embargo, ante cualquier caso al que se deban enfrentar, expertos en automóviles concuerdan en que los conductores tienen que mantener la calma y aprenderse cuáles trucos son vitales para sacarlos de cualquier apuro; por ejemplo, saber cómo bajarle la temperatura al vehículo cuando se recalienta o qué hacer cuándo se traba el timón, esta última mencionada, es una situación frecuente en dónde pocas personas conocen realmente cómo arreglarlo.

¿Qué hacer si se le bloquea el volante del carro?

Expertos en el tema han descrito cuatro pasos vitales que deben realizar los conductores para destrabar el volante de cualquier vehículo. Tenga presente que esto se puede reconocer cuando al encender el automotor, el timón no gira hacia ninguna dirección, en caso de que le suceda estando en marcha, lo recomendable es detener gradualmente el carro para evitar accidentes simples o graves.

Antes de desbloquear el timón, respire profundamente y mantenga la calma. Introduzca las llaves en el contacto, pero no las gire. Con un movimiento sutil o leve, gire el volante hacia cualquier dirección (izquierda o derecha), al tiempo que mueve la llave hasta la posición de encendido, este proceso se debe realizar lento. Al hacer este movimiento tres veces, escuchará un clic que le indicará el destrabe del volante.

Si al ejecutar en repetidas ocasiones estos pasos, el volante sigue rígido, se recomienda acudir al taller para destrabarlo y reemplazar la pieza que no funciona correctamente. Recuerde que, esta técnica no requiere demasiada fuerza o movimientos bruscos porque podría desgastar las llantas y acortar su vida útil.

¿Por qué se traba el timón del vehículo?

Con el pasar de los años, el hurto de vehículos ha incrementado considerablemente y, a pesar de que la Policía constantemente hace operativos para desmantelar los famosos “deshuesaderos”, los esfuerzos parecen mínimos ante la gran cantidad de crimen organizado existente; por eso, los fabricantes de autos desde algún tiempo implementaron nuevos sistemas de seguridad en los carros, entre ellos, el de bloquear el volante como función de antirrobo.

Por lo tanto, cuando el vehículo está apagado, el timón no puede moverse hacia ningún lado volviéndose rígido; sin embargo, cuando se introduce la llave y se enciende el automotor, este se desbloquea automáticamente; no obstante, existen casos en los que no funciona y por ello, el conductor se ve en la necesidad de ejecutar los pasos anteriormente mencionados.