Disidencias contradicen a Petro: no se ha acordado que Venezuela sea país garante

Desde Bélgica, el presidente Gustavo Petro anunció este 17 de julio, que el Gobierno Nacional sigue avanzando el proceso con el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, al mando de ‘Iván Mordisco’. Además, reveló que Venezuela será país garante en la negociación con este grupo armado ilegal.

Sin embargo, el Estado Mayor Central, respondió a través de Twitter, que el tema aún no ha sido discutido, ni acordado. “La posibilidad de Venezuela como país garante en un eventual proceso de paz con las FARC-EP, todavía no se ha discutido y no hace parte aún del consenso entre las partes que estamos en proceso de acercamiento”.

Por eso, fueron enfáticos en decir que no rechazan esa posibilidad, pero debe darse el espacio para la discusión, “basta de decisiones unilaterales”.

Entre tanto, el presidente Petro había señaló horas antes, que “el territorio colombiano siempre ha estado dispuesto al diálogo, de hecho Venezuela es garante de los dos procesos de paz que se adelantan y ha sido espacio territorial para los diálogos”.