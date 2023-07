“El cerebro sigue siendo la frontera inexplorada”: doctor Alfredo Quiñones ‘Dr Q’

Según la Mayo Clinic, un tumor cerebral “es una masa de células en el cerebro o cerca de este. Los tumores cerebrales pueden formarse en el tejido cerebral. También pueden formarse cerca del tejido cerebral”.

Así mismo, la entidad explica que existen diferentes tipos de tumores en el cerebro dentro de los cuales pueden haber tumores no cancerosos.

Sin embargo, para hablar ampliamente sobre el tema, el director de neurocirugía de la Mayo Clinic en la Florida, Alfredo Quiñones, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más y dio detalles de este tipo de enfermedad.

Alfredo Quiñones dirige una investigación financiada por los National Institutes of Health para encontrar una cura para el cáncer del cerebro. Es autor de numerosos artículos, resúmenes y libros de revistas científicas de gran impacto. Sus investigaciones se centran en tumores cerebrales y migración celular.

El médico inició refiriéndose a la importancia del cerebro y su cuidado en donde enfatizó que esta parte del cuerpo es una “frontera inexplorada”.

“Para poder entender la importancia del cerebro, entendemos muy poco de la función del cerebro a pesar de que hemos avanzado mucho; todavía el cerebro es la frontera inexplorada . Hay áreas del cerebro muy importantes, esas regiones y dentro de estas mismas hay océanos, pero cuando uno pierde funciones del cerebro es complejo recuperarlas”

Enfatizando al tiempo que “lo que podemos hacer es prevenir el lastimamiento del cerebro”.

Por otro lado, el médico habló sobre los síntomas que podrían llevar a alertar sobre un cáncer en el cerebro.

“Los seres humanos a veces ignoramos los síntomas. Todos tenemos un dolor de cabeza que nos llega y se va al siguiente día, pero si te dura una semana o unos meses no es algo normal”.

También mencionó que las convulsiones, los cambios en el rostro, que la boca no se mueva de forma normal, o no se puede hablar bien; “eso no se debe ignorar, se debe consultar con los médicos, ahí es cuando se hayan descubrimientos”, dijo.

En el mismo sentido resaltó que “cuando te dicen que es un tumor, el paciente no quiere saber si es benigno o maligno, solo saben que está ahí, uno como doctor lo que primero debe hacer es explicar que hay diferentes tipos de tumores, hay tumores que nacen en el cerebro de bajo grado y otros de alto grado”.

Además, que “hay otra clase de tumores que vienen de otra parte del cuerpo y hacen una casa en el cerebro. Y luego está la tercera categoría que son tumores que nacen a un lado del cerebro y empujan a este, que se consideran no cancerosos, pero también pueden poner la vida en peligro”.

Sobre su trabajo quirúrgico mencionó que “la conexión va más allá de lo físico, es algo químico, pero me hace sentir que soy parte de ese paciente, el secreto aquí es que en el momento de que algo puede pasar en el quirófano debes estar listo para responder y resolver cualquier problema que surja”.

Sobre el ser propenso a este tipo de cáncer por tener en la familia historial de cáncer explicó que “se ha especulado que a lo mejor en algunas familias tienen susceptibilidad genética, porque nos hemos dado cuenta de que tenemos un paciente con un tumor y que en su familia ha habido cáncer, lo cual quiere decir que lo más seguro es que tengan una susceptibilidad genética”.

Por otro lado, el ‘Dr Q’, como se le conoce habló sobre el papel de la inteligencia artificial con relación al cerebro.

“ Indiscutiblemente no pienso que la inteligencia artificial pueda reemplazar al cerebro , pero sí pienso que la podemos usar para el beneficio de la humanidad, para hacer cosas en el cerebro humano que no hemos podido hacer, por ejemplo, cuando un paciente pierde el habla”.

Enfatizando nuevamente en que “se puede usar la IA para hacer de nuestra vida una mejor. El cerebro tiene mas de 100 billones de neuronas, la forma en que el cerebro funciona es que tenemos una conexión entre la mente y el cerebro, y esas conexiones están constantemente produciendo feedback a nuestro mecanismo, pero jamás la IA podrá suplir este órgano”.

Desde otro aspecto, el doctor habló sobre el procedimiento quirúrgico en el cerebro que realiza en donde los pacientes están despiertos en relación con la extracción de tumores.

“Tienes que trata de mantener una actitud y energía positiva porque pienso que esa misma te da la capacidad de que tu cuerpo pueda luchar mucho más”, dijo.

Además, que “los pacientes tienen una necesidad enorme de sentirse parte de lo que están haciendo, son parte de la cirugía; el paciente siente que es parte de algo más grande, son parte de un destino y de una historia, eso los fortalece y les da un ánimo enorme ”, relató.

Finalmente envió un mensaje a la audiencia y cerró diciendo que “la vida a veces te va a poner en las rodillas, pero tenemos un mundo increíble y estamos rodeados de una belleza increíble a pesar de las cosas negativas. Nos tenemos que enfocar en las cosas buenas, el mundo esta lleno de negativismo, por qué no enfocarnos en lo hermoso”.

‘Dr Q’ y su historia de vida

El doctor Alfredo Quiñones también, durante el espacio, habló sobre su vida. Cruzó la frontera entre México y Estados Unidos, y además trabajó en labores alejadas a la medicina como el ser soldador.

“ El cerebro sigue siendo la frontera inexplorada y pienso que es algo que no nada más me ha fascinado a través de los años de hacer este trabajo, sino que también me recuerda mi niñez”, dijo sobre el gusto por su labor actual, la neurocirugía.

Explicando al tiempo que “ el cerebro es una frontera inexplorada que me permite soñar, sentir y disfrutar , y al mismo tiempo tengo la oportunidad de vivir una dicha de poder tocarlo en mis pacientes, así fue como nació este amor que tenemos mucho que aprender de él”, añadió.

Así mismo enfatizó en que “siempre tengo la idea de que la forma que yo cuido a mis pacientes es la forma en que me gustaría que mis seres queridos fueran tratados”.

Y finalmente que “a veces nos enfocamos en lo que no tenemos cuando en frente de nosotros tenemos una riqueza increíble, son cosas positivas que hay que tomarlas para que te den fuerza”.

Reviva la entrevista completa a continuación: