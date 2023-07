Al Oído: Colombia espera a que la ministra Irene Vélez renuncie

Al Oído de muchísimos colombianos que hoy a una sola voz dicen ¡Ministra Irene Vélez, renuncie y de por Dios no le haga más daño al Presidente Petro!

Y así arranco para decirles que estábamos advertidos porque eso si como dice la sabiduría popular en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. la Ministra Irene Vélez desde su llegada al gabinete acumula distintas salidas en falso, o es que olvidan su primera salida cuando canceló una rueda de prensa con periodistas de una manera grosera y soberbia, y desde ahí entró en un concurso en el que nadie la desbanca y es en que es quién más le ha causado ruido al gabinete. Han sido muchas las polémicas por sus propuestas como cuando dijo que el país se abastezca con gas de Venezuela o sus errores que pasaron de ser lapsus a preocupantes confusiones que evidencian su desconocimiento, ¿recuerdan cuando sorprendió con la confusión con una billonaria cifra sobre el sector que tiene a cargo?, o el que descanso cuando se fue, el exministro Ocampo que se había graduado del mejor bombero por todos los incendios que le apagaba.

Esta renuncia no debería dar espera, ha sido increíble ver cómo el presidente la ha mantenido en el cargo incluso aun conociendo que la viceministra Belizza Ruiz, quien se fue del cargo luego de denunciar que la Ministra Vélez habría publicado un informé sobre las reservas de gas que tenía errores técnicos alterando la verdad . Si, la ministra ha mentido en diferentes momentos.

El proyecto de cambio del gobierno necesita soldados al frente respaldando al presidente no generando problemas, el gobierno que no se ha dado cuenta que gobierna y parece más dedicado a ser oposición del mismo presidente deberían saber que el respeto por lo público y por la ciudadanía debería ser el primer cambio.

Lo que ha sucedido en los últimos días desde el supuesto y vergonzoso error de digitación con el nepotismo con el que justificaron el millonario contrato con el Gobierno Petro del esposo de la ministra y ahora que según el relato del sindicato de Migración Colombia la ministra Irene Vélez llamó a un funcionario de esa entidad para lograr que su hijo saliera irregularmente del país. Eso es una falta de todo, es un abuso de poder y no, no es menor. Pero especialmente es una falta de compromiso de la Ministra con quienes votaron por el presidente confiando en ver las cosas diferentes. Esto no es por la oposición, esto es porque hace daño a un proyecto.

Un consejo gratis para el gobierno y para el presidente, si quieren crear confianza en la gente y no perder la de quienes los apoyaron dejen de mantener en el cargo a la Ministra que no representa cambio, ni respeto y solo genera un desgaste al presidente. La renuncia de la Ministra sería un buen mensaje para el país.