Están citando a testigos que no tienen nada que ver con los hechos: abogado de Doris Vega

Desde el día de ayer llegó a Bucaramanga una comisión especial de la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de la magistrada Cristina Lombana, que se encuentra escuchando a 15 testigos que a raíz de un anónimo que involucraría a la ex congresista Doris Vega y al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar con presuntos nexos con el paramilitarismo.

Ricardo Cifuentes, abogado apoderado de la ex congresista Doris Vega señaló que en el primer grupo de testigos que fueron escuchados hoy estuvo la persona que realizó la denuncia y “no tenía ni idea qué estaba haciendo ahí, decía explíquenme porqué me hicieron gastar plata, es un señor con segundo de primaria que lo utilizaron cobardes, que no tiene la valentía de poner la cara para asumir sus conflictos políticos”.

Agregó el abogado que desde ayer estuvieron hablando algunos ex jefes paramilitares quienes habrían declarado no tener ni haber tenido algún tipo de vínculo con el gobernador Aguilar ni con la ex congresista. “Esto fue algo mal intencionado y no va para ninguna parte”, enfatizó el jurista.

“Aquí no hay testigos falsos porque nadie ha dicho ninguna falsedad, están citando a testigos que no tienen nada que ver con los hechos, en el caso del señor que le hicieron firmar el documento es extremadamente sencillo y lo utilizaron, lo utilizaron algunos líderes políticos que ejercen la política de esa manera, demostrándole al país su cobardía y su falta de carácter”, puntualizó el abogado.

Después de escuchar a los 15 testigos la magistrada tendrá que resolver el caso, por ahora, la diligencia continuará este miércoles a las 8:30 a. m. en el Palacio de Justica en Bucaramanga.