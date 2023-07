Cafeteros debaten la idea sobre quitar el manejo del Fondo Nacional del Café a la FNC

En entrevista con W Radio, Carlos Albeiro Ocampo, productor de café del Valle expuso la idea del grupo de productores que pidieron al equipo asesor del Ministerio de Hacienda para el sector cafetero que se retire el Fondo Nacional del Café a la Federación Nacional de Cafeteros mientras que la misma tiene una reestructuración.

En sus declaraciones, el productor manifestó que “la solicitud descrita es que el Gobierno no le entregue recursos a la Federación Nacional de Cafeteros mientras no se haga una reestructuración porque como bien se sabe, la Federación Nacional de Cafeteros es una empresa privada y se requieren unos estatutos. Nosotros los productores de café digamos rasos en las elecciones dentro de la institucionalidad no tenemos chance, eso lo manejan los directores ejecutivos”.

Así mismo, el productor pidió que se investigue el manejo que se le ha dado al Fondo Nacional de Café, recordando que en su momento la Contraloría había fijado su lupa sobre el mismo.

Por el lado de la propuesta, Ocampo, manifestó que la idea de quitar el fondo a la FNC sería solamente mientras que hay una reestructuración, proponiendo a su vez que en ese momento sean las cooperativas cafeteras las que administren los recursos que se manejan desde dicho fondo.

A su vez explicó que la inconformidad también se encuentra por la pérdida en un porcentaje de la prima de calidad, manifestando “ese fenómeno es causado por la exportación a través de Almacafe de un café que estaba mezclado con café de pasilla robusta de las que importan y por eso nos castigaron y bajaron de 80 centavos de dólar a 8 centavos, esa diferencia que son 72 centavos de dólar multiplicados por 25 libras que tiene la arroba, hace 8 días nos daba 82.700 pesos, en una carga son 820.000 pesos, esos 80.000 pesos que perdimos por una decisión de Almacafe de exportar ese café, para nosotros se atentó contra la soberanía de la calidad del café de Colombia, se atentó contra la seguridad alimentaria de las familias porque al perder 80 mil pesos en una arroba es medio mercadito”.

La otra cara de la propuesta está en la Dignidad Agropecuaria Colombiana, la cual a través de su vocero, Óscar Gutiérrez, expuso los motivos por los que no ve viable que el manejo del Fondo Nacional de Café se le retire a la FNC, allí explicó inicialmente que se podría poner en riesgo la garantía de compra que tienen los productores nacionales, sin dejar de lado que hasta el momento no hay alguna entidad que pueda realizar el manejo de dicho fondo por los tamaños tanto financieros como corporativos que representa.

En sus declaraciones, Gutiérrez, dijo “el Fondo Nacional del Café ha tenido muchos problemas sin duda, pero ojo, el Fondo Nacional del Café lo manejan de manera conjunta el Gobierno Nacional y también la Federación Nacional de Cafeteros, entonces que toda la responsabilidad sea de la federación no es cierto, hay varias responsabilidades allí que hay que revisar también de quienes en su momento lideraron ese asunto”.

Agregó: “si se quiere revisar por parte del Gobierno todas las cuentas del Fondo Nacional de Café pues no tiene ningún problema, que él es parte del Fondo, es que el Gobierno tiene en el Fondo Nacional del Café al ministro Bonilla, a la ministra Jhenifer Mojica, al ministro Umaña y tiene el mismo poder en el Comité Nacional de Cafeteros tanto los representantes gremiales como el Gobierno”.

Frente a la situación que se registra entre el Gobierno Nacional y el gerente de la Federación Nacional de Cafetero, Germán Bahamón, con el cual parece que no hay mayor comunicación, Gutiérrez manifestó que es una realidad que fue dada a conocer por el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, cuando expresó que “le metieron los dedos a la boca”, haciendo referencia a la elección de Bahamón como gerente, sin embargo, el líder campesino reiteró que esa es una situación del Gobierno y la federación en la cual no tienen nada que ver los productores cafeteros.

Finalmente, Gutiérrez aseguró que lo correcto es que se investigue lo que sea necesario por parte de las autoridades frente al manejo administrativo del Fondo Nacional del Café, pero reiteró que no considera buena idea que mientras se hace dicha investigación y una reestructuración de la Federación Nacional de Cafeteros se entreguen a otras entidades u organizaciones el manejo del fondo ya que podría ser contraproducente para el mismo sector.