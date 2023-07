Oneida Pinto sobre Kiko Gómez: “Jesús no hizo diferencia entre unos y otros”

La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez, investigada por corrupción, reapareció en la arena política anunciado que será candidata a la Alcaldía de Albania, municipio de La Guajira.

En entrevista con Sigue La W, Pinto comentó que “ni la Procuraduría ni la Contraloría son competentes para inhabilitar a un funcionario de elección popular”.

Agregando que “a mí tampoco se me puede negar la posibilidad y no me pueden culpar de algo que no he hecho, a mí me tendrán que demostrar en un juicio que soy culpable (…) yo no veo por qué me tengo que abstener cuando sabemos que mi municipio lo necesita”.

Por otra parte, se refirió al posible respaldo que le estaría dando Kiko Gómez a su campaña.

“Yo soy una mujer que viene del municipio de Albania, no soy ficha de nadie, soy hija de Dios. Y de hecho en Colombia los delitos son personales. Soy un ser humano normal como cualquier otro y respeto a cada una de las demás personas”, dijo.

Agregando que “me relacionan con el señor Kiko Gómez porque yo apoyé en 2011, cuando fui candidata a la Alcaldía de Albania, a un candidato de Cambio Radical”, añadió.

Además, especificó que “sí conozco a Kiko Gómez porque es del departamento de La Guajira, nunca he tenido vinculación política con el señor Gómez porque mi política la hacia en el norte de la Guajira y él hacia su campaña en el sur. A mí no se me puede acusar de que soy ficha política de Kiko Gómez, yo vengo desde abajo como mujer guajira”.

¿'Marquitos Figueroa’ y Kiko Gómez hacen parte de la clase dirigente política corrupta?

Frente a esta pregunta, Pinto resaltó que “somos seres humanos, estamos en este mundo de paso, ¿sería que en su oportunidad cuando el señor Jesús llegó a este mundo hizo diferencia entre unos y otros? En este momento no soy yo la encargada de hacer un criterio personal de nadie. Yo presumo que todos son buenas personas, pero de ahí a que lo sea es mucha diferencia y será la justicia colombiana de decir si ellos son corruptos o no”.

