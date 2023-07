Ping pong electoral con Daniel Duque: estas son sus propuestas a la Alcaldía de Medellín

Daniel Duque Velásquez, concejal de Medellín y quien ganó el sondeo de Alianza Verde con el 22,1% de los votos para ser el candidato del partido a la Alcaldía de la capital de Antioquia en las próximas elecciones regionales, respondió a las preguntas del ‘Ping pong electoral’ de W Fin de Semana: ¿por qué cree estar listo para una Alcaldía? y ¿cómo manejará las relaciones con el Grupo Empresarial Antioqueño GEA? fueron algunas de ellas.

A través de sus redes sociales, Duque expresó:

“Estoy absolutamente convencido de que #MedellínTieneConQué. Que, a pesar de las dificultades, de la crisis que estamos atravesando, de los momentos complejos, vamos a reponernos. Trabajaré fuertemente para que avancemos en la construcción de una visión compartida de ciudad que atienda los problemas estructurales que tenemos aplazados”.

¿Por qué cree que está listo para una Alcaldía?

“Yo no he renunciado al Concejo de Medellín, sigo ejerciendo control y debates de control político. No tengo experiencia robándome la plata o haciendo alianzas politiqueras, de hecho, las hemos denunciado. Tengo experiencia haciendo seguimiento juicioso a todo lo relacionado con la administración pública y a los grandes proyectos que hay al interior del Plan de Desarrollo, así como llevando propuestas como Medellín Sin Hambre para sacar de la pobreza a miles de familias de nuestra ciudad. Estoy absolutamente convencido de que conozco a esta ciudad, me la he caminado, la he leído, estudiado y diagnosticado (…) tengo un equipo extraordinario de personas que me va a rodear en el ejercicio del gobierno. Estamos preparados para este gran reto”.

La polémica más reciente tiene que ver con las transferencias que no le aprobaron a la ciudad por parte de EPM, ¿están en riesgo los proyectos sociales?

“La respuesta es un rotundo no. Lo que ha pasado con esta Alcaldía es absurdo: tienen el presupuesto de inversión más alto de la historia de Medellín, tienen las transferencias de Empresas Públicas de Medellín EPM más altas de la historia, pero dicen que la plata no les alcanza. El 95% de colegios de Medellín se están cayendo, el 70% de escenarios deportivos del INDER están en muy mal estado, las calles están llenas de huecos y las basuras nadie las está recogiendo. La gente se pregunta: ¿dónde está la plata? (…) tenemos que cuidar a EPM, es el ahorro más importante de los ciudadanos y no vamos a permitir que un señor, que ha tenido el presupuesto más alto, siga saqueando esta ciudad quitándole los recursos”.

¿El pico y placa es una medida eficiente para regular el tráfico en la ciudad?

“En Medellín estamos viviendo eternamente en un trancón. Hay que hacer grandes soluciones estructurales a los temas de movilidad. Hacer más carriles para los carros es como abrirle un hueco más a la correa para combatir la obesidad: no tiene ningún sentido. Lo que necesitamos es fortalecer el transporte público, terminar el metro ligero de la 80, sacar adelante el Conpes para el tren del río que va a descongestionar el metro y mejorar sustancialmente todo lo relacionado con movilidad activa. He conversado con personas del sector transporte y vamos a trabajar con ellos en una concertación de cambios de medidas de movilidad y sus rutas, incluso estamos pensando en subsidiar tarifa de transporte público para ciertas poblaciones vulnerables. Pico y placa no es solución estructural pero no podemos quitarlo de un momento para otro”.

¿Cómo manejará las relaciones con el GEA?

“No voy a seguir en la línea del alcalde Daniel Quintero. No se trata de volverse el mejor amigo de los empresarios; ojalá, Medellín necesita más empresas grandes que generen empleo, paguen impuestos y diversifiquen nuestra economía. Solamente vamos a salir de esta crisis institucional cuando trabajemos de manera conjunta empresarios, universidades, estado, organizaciones. Mi gran propuesta es juntar a Medellín, reunir a esos sectores distintos alrededor de propósitos comunes para construir una visión compartida de ciudad. Como alcalde, no voy a dedicarme a pelear con la gente, voy a trabajar mancomunadamente con todos para que saquemos adelante la ciudad”.

¿Cuáles proyectos de la actual administración conservará y cuáles descartará?

“Sin lugar a duda, el metro de la 80. Ese es un proyecto de ciudad, más que de una administración; el alcalde logró sacar adelante el Conpes en su primer año de gestión y es una deuda que tenemos con el occidente de la ciudad. Ese tren ligero va a ayudar a descongestionar la línea del metro porque va a lograr que muchas familias puedan desplazarse del noroccidente al suroccidente sin necesidad de pasar por la parte céntrica de la ciudad. Voy a profundizar en una buena idea que hay frente al tema del consumo de sustancias psicoactivas, hay un programa en la Secretaría de Juventud que dice que no podemos seguir criminalizando eternamente a los consumidores, hay que educarlos y trabajar desde un enfoque de salud pública”.

Defina con una palabra a los siguientes personajes

Julián Bedoya: “Corrupto”

“Corrupto” Daniel Quintero: “Mentiroso”

“Mentiroso” Álvaro Uribe: “Pasado”

“Pasado” Gustavo Petro: “Decepción”

“Decepción” Carlos Andrés Trujillo: “Politiquero”

Preguntas rápidas