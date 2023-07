Consejo de Estado admitió demandas contra ‘En Marcha’ y ‘Nueva Fuerza Democrática’

El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda en contra de la personería jurídica de ‘En Marcha’, liderado por Juan Fernando Cristo y otra ‘en contra de ´Nueva Fuerza Democrática’, de Andrés Pastrana.

La primera demanda establece que, aunque, ´En Marcha ́ firmó la coalición con Alianza Verde Centro Esperanza, en 2022 con los partidos integrantes, no contaba con legitimidad porque no quedó en evidencia la postulación de candidatos propios, entonces no podría otorgarle ningún porcentaje de la votación. Ya que la coalición fue avalada por el partido ASI, y por ende no se cumplirían los requisitos.

Y la segunda demanda, contra ´Nueva Fuerza Democrática ́ alega que este partido no desapareció por ocasión de la violencia como es el caso del Nuevo Liberalismo, ya que nunca cesó su actividad. Señalando que la creación de esta personería desconoció que Pastrana continuó ejerciendo su actividad política en nombre de la Nueva Fuerza Democrática, por ejemplo, en 2002 que obtuvo curul en Senado y luego Cámara de Representantes.

Las demandas quedaron registradas en el despacho de la magistrada Rocío Araujo de la sección quinta del Consejo de Estado.