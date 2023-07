Elección de presidente de la Cámara de Comercio sigue al rojo vivo

Cinco de los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá –Enrique Vargas Lleras, Jaime Alberto Cabal, Guillermo Botero, Alejandro Mejía y Mario Alberto Niño– propusieron nueve hojas de vida para contrarrestar al Gobierno y a su candidato a la Presidencia de la Cámara de Comercio, Ovidio Claros.

Se trata de hojas de vida de lujo de mujeres que han ocupado los cargos más altos en el sector público y privado.

Estas hojas de vida de vida presentadas por los miembros de junta son las siguientes:

Sylvia Escovar, expresidenta de Terpel

expresidenta de Terpel María Claudia Lacouture , presidenta de Amcham Colombia

, presidenta de Amcham Colombia Mónica Contreras Esper, presidenta de TGI

presidenta de TGI Juanita Rodríguez-Kattah, exviceministra

exviceministra Ana Karina Quessep, directora de la Asociación Colombiana de BPO

directora de la Asociación Colombiana de BPO Carolina Urrutia Vásquez, secretaria de Ambiente de Bogotá

secretaria de Ambiente de Bogotá Hilda María Pardo , exdirectora de Asuntos Jurídicos de Claro

, exdirectora de Asuntos Jurídicos de Claro Cristina Vélez Valencia , decana de la Escuela de Administración de la Universidad Eafit

, decana de la Escuela de Administración de la Universidad Eafit Ana Fernanda Maiguashca, ex codirectora del Banco de la República

Sin embargo, los defensores de Claros tienen un as bajo la manga y es que los nueve nombres habrían sido presentados de forma extemporánea. El argumento de ese sector en la próxima reunión será que las candidatas debieron haber sido inscritas y sus hojas de vida envidas al comité de buen gobierno a más tardar el 21 de julio a media noche.

Si ese argumento prospera, nuevamente estaríamos ante el escarnio de un único candidato: Ovidio Claros, que hasta ahora no ha podido conseguir la mayoría para ser nombrado.

Sin embargo, parece que ese argumento no les va a servir para que no se evalúen las postulaciones de las nueve mujeres para presidir esa entidad.

W Radio conoció que el correo con las postulaciones lo mandaron antes de la fecha límite que eran las 12 de la noche del 21 de julio. Lo mandaron entre 6:00 o 7:00 de la noche.

El otro argumento del sector que quiere que llegue Ovidio Claros a la Presidencia de la junta es que la carta no está acompañada de las hojas de vida, pues algunos miembros de la junta nos aseguran que no las pusieron porque son públicas y que, pese a que no las adjuntaron, no pueden descalificar perfiles tan autorizados solo por “no haber aportado la HV” a la carta.

Incluso, señalan que apelarán a “hecho notorio” porque sus hojas de vida son públicas, la trayectoria de las postuladas está en LinkedIn y su experiencia es reconocida.