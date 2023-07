“El caso Saludcoop fue un falso positivo”: Alberto Donadio

El nuevo libro del periodista colombiano Alberto Donadio enciende otra vez la polémica por el caso Saludcoop en Colombia.

Según el autor, uno de los principales involucrados en el escándalo, el señor Carlos Palacino, es inocente y no se apropió de los recursos de la salud de los colombianos, como en su momento lo denunció la Contraloría General de la República.

“Las acusaciones que se han hecho sobre Saludcoop y Palacino no son verdad. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo en un foro que todo lo de Saludcoop era inventad y así es. No hay ninguna acusación probada”, señaló.

“Es un gran engaño al país, es un falso positivo por todos lados, por eso escribí el libro”.

Aseguró que en su libro publicó una “prueba definitiva”, pues en 2022 le pidió a la exministra de Salud Carolina Corcho que le suministrara los documentos que probaban que hubo desviación de dineros de la salud para Villa Valeria.

Además, contó que contactó al abogado de la liquidación de Saludcoop que revisó la contabilidad de la extinta EPS durante 20 años y “no encontraron ninguna inversión en campos de golf”.

Por esta razón, cuestionó la decisión de la Contraloría contra Palacino y comentó que su libro “no es solo para defender a una persona falsamente acusada, sino que cuenta cómo ha sido engañada la opinión pública desde 2011″.

¿Revisó todas las inversiones?

“El caso de Villa Valeria no fue estudiado ni por la Procuraduría, ni por la Contraloría, ni por la Fiscalía ni por la justicia penal. Hay columnas de Daniel Coronell y él no ha probado que eso se hizo con dineros de la salud.

“Las EPS no trabajan gratis, tienen derecho a una utilidad. Si se hubiera hecho un análisis de que si en cada momento que se hizo el desembolso no había utilidades suficientes, ahí había razones para imponer una sanción”, añadió.

¿Cuál fue el papel de Sandra Morelli?

Indicó que el fallo no tiene ninguna credibilidad porque, pues “la inversión más grande que hizo Saludcoop fue comprar Cafesalud que era de la Federación de Cafeteros. Esa fue tachada por la contralora Sandra Morelli como desviación”.

“En el 2003, como directora jurídica de la Federación de Cafeteros, le había dado el visto bueno”, agregó.

Respuesta de Sandra Morelli

“Deliberadamente no he querido entrar en este juego de contestarle al doctor Donadio, quien tiene un interés intensivo en este asunto. Creí que había ido casualmente a mi casa, donde además durmió. El ha empeñado su vida a averiguar por este caso, entonces no tengo el interés de contestar”, aseveró.

Asimismo, Morelli argumentó que tomó la decisión como funcionaria pública y basada en pruebas que posteriormente le permitieron al Tribunal de Bogotá decir que la decisión de la Contraloría era legal, “las mismas que le sirvieron a la Fiscalía para condenar por peculado al señor Palacino, las mimas que le sirvieron a la Procuraduría”.