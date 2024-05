“Constituyente no es para reelegirme, como dice Uribe. No soy adicto al poder”: Petro

Durante su discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro una vez más insistió en una constituyente que vaya de la mano del Acuerdo Nacional que ha propuesto en diferentes oportunidades, esto para lograr los cambios que quiere con todos los sectores de la población.

“(...) Levantar la bandera del poder constituyente, levantar la bandera de la justicia social y de la paz, no nos hemos echado atrás, este Gobierno tiene que avanzar”, dijo el mandatario.

En ese sentido, Petro aseguró que con este “poder constituyente” lo que quiere son cambios de la mano del pueblo, y no quedarse en el poder como lo ha insistido el expresidente Álvaro Uribe.

“El poder constituyente es que la población tenga el poder, es que la gente, el pueblo, tengan el poder. No es una frase lanzada por ahí, al calor de un discurso allá en Cali, es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es para ver si me reeligen, como dice Uribe -yo no soy como Uribe, ¡no soy adicto al poder!-, los adictos al poder terminan matando y el poder lo que hay que entregárselo a la gente, el poder en manos de la gente es la democracia real y yo lo que quiero es una democracia real de todos”, dijo el mandatario.

Además, el presidente insistió en que no está incitando a una confrontación violenta, pero sí a que se respete la democracia

“Un Acuerdo Nacional de tú a tú donde lo que se construya sea el futuro y no el pasado, y se construya la democracia. Queremos es la paz, un Acuerdo Nacional se escribe en letras de constituyente y se debe decidir en contra o a favor de las reformas, decidir por la paz o la muerte, por la vida de todos o decidir la muerte”, agregó.

Finalmente, el presidente aseguró que la gente se debe organizar en las calles, en los barrios, en las universidades “para hacer los grandes cambios que este país necesita”.