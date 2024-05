Petro defendió sus reformas: “entre más nos reten a la confrontación, más alegría nos da”

El presidente Gustavo Petro (c). EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, el presidente Gustavo Petro defendió una vez más los cambios propuestos por su Gobierno, los cuales van de la mano de las reformas sociales que ha presentado ante el Congreso de la República.

“La salud no es como una mercancía o compra la compra de whiskey. Todos somos seres humanos en Colombia y portadores de derechos (…) el derecho fundamental es a la vida, la pensión y a la salud, que no puede ser un negocio. No quieren que la medicina llegue al lugar pobre, hicieron del derecho a pensionarse un negocio de banqueros”, dijo el mandatario.

En ese sentido, el presidente Petro arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe y su posición frente a diferentes cambios que ha propuesto este Gobierno, entre ellos las reformas pensional y laboral.

Así lo expresó: “El presidente (Uribe) se equivocó de cabo a rabo, dice que habrá más empleo si hay menos salario, que hay más empleo si hay más inestabilidad, tal y como reza en las leyes que el Congreso aprobó en su gobierno. La tesis del expresidente es que, entre más indignidad que llegue al mundo del trabajo, más empleo hay en Colombia”.

En ese sentido, el presidente Petro aseguró: “Esa tesis de que, ante mayor esclavitud, más empleo, que ha sido vuelta ley de la República, ha dominado el mundo de las relaciones laborales este siglo y ha conducido a la esclavitud a la gente en este país, es una mentira”.

Por eso, el mandatario insistió en sus reformas y los cambios que, según él, traerían democracia. De esa forma, pidió a los funcionarios que no están de acuerdo o que no quieran trabajar de la mano de los cambios que den un paso al costado.

“Hay ministros y ministras que temen y otros van adelante. Movemos un pie y ya nos caen, llega la Procuraduría. Presentamos un proyecto de ley y no lo discuten ni lo votan (…) ministro o ministra a quien le dé miedo, dé un paso al costado y permita que otro lo deje hacer. Hasta donde podamos, hay que avanzar mientras se tenga al pueblo, no hay que temerle a nada”, puntualizó.