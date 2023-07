“Es un presidente elegido en democracia”: congresistas de EE.UU. defendieron a Petro

Este jueves 27 de julio, en medio de un intenso debate en el Congreso de Estados Unidos, varios miembros salieron en defensa del presidente Gustavo Petro.

La representante Sydney Kamlager-Dove dijo que no se puede decir que Colombia va a rumbo a ser un estado socialista: “es una democracia. No tiene sentido. El sentido de esta audiencia no tiene sentido. No se puede atacar a un aliado porque las políticas de un Gobierno elegido no se alínean con nuestras perspectivas domésticas”.

Por su parte, el congresista Gregory Meeks dijo que Colombia “no está cayendo en el socialismo ni se está convirtiendo en Estado socialista”.

En tanto, el demócrata Joaquín Castro señaló: “el acuerdo de paz en 2016 sigue sin implementarse. Estados Unidos como aliado de Colombia debe reconocer que Colombia aún enfrenta el conflicto”.

Estuvieron presentes: Mark Wells, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. y Peter Natiello, administrador adjunto superior de la Oficina para América Latina y el Caribe de USAID, la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional.