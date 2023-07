ABC de los lunares, pecas, manchas y el impacto del sol en la piel explicado por experta

Según la Mayo Clinic “los lunares (nevos) son un tipo frecuente de crecimiento en la piel. Generalmente aparecen como pequeños puntos marrones oscuros y los causan los grupos de células que producen la pigmentación (melanocitos)”.

Así mismo, la clínica explica que cada persona tiene entre 10 y 40 lunares que se van desarrollando durante la infancia y la adolescencia cambiando de apariencia y que “la mayoría de los lunares son inofensivos. En raros casos, se vuelven cancerosos”.

Por este motivo, por los micrófonos de Salud y Algo Más pasó la dermatóloga Carolina Solórzano quien habló sobre este tema y su relación con el sol.

La doctora inició explicando los tipos de manchas que puede tener un ser humano en la piel, destacando que muchas de estas tienen que ver con la exposición solar.

“Existen diferentes tipos de manchas y la mayoría están relacionadas con la exposición solar. Muchos pacientes creen que es una exposición de hace un mes y no, es desde la niñez, las quemaduras solares en la niñez son el primer factor de riesgo para presentar cáncer de piel en la adultez”, dijo.

También, habló de una “mancha café oscura que sale particularmente en la frente bigote y mejillas, es una mancha irregular, la cara parece sucia; esa es la mancha del embarazo”, contó.

Así mismo, habló sobre “las que salen en las manos redondas, en las señoras adultas, estas son producidas por el sol, pero no tienen riesgo de cáncer”.

Dijo también que las manchas “pueden variar de color claro a oscuro, pero tiene en el borde oscuro, esa es una peca”.

Sobre el cáncer de piel explicó que “el paciente no va a poder decir que es un melanoma porque eso lo define el dermatólogo, pero hay ciertas características que nos pueden ayudar; una de estas es la simetría, eso es que uno vea que haya diferentes colores en el mismo lunar, que mida más de seis milímetros que pueda presentar una elevación, eso nos puede hacer pensar que ese lunar ha tenido cambios”.

Por otro lado, la dermatóloga también habló sobre el impacto del sol en la piel, y explicó, por ejemplo, cómo cuidarse de esto en la piscina.

“La camisa no protege porque un tipo de camisa normal no tiene una tela que haga que la radiación solar no pase. Se debe tratar de ponerles sombreros que tengan alas mas anchas y tratar de no meterlos a las 12 del día”, dijo sobre los niños y también el uso del protector solar. “tiene que aplicar el protector solar mínimo tres veces al día”.

Dijo además que “si se quieren borrar es con láser, pero para cuidarlos es tener cuidados con el sol, aplicar bloqueador y usar prendas que protejan la piel del sol”.

Destacó también que “los lunares no salen de la nada, es una manifestación acumulativa de la exposición solar. Para prevenir y que no salgan es protegerse del sol”.

La experta también habló sobre los bloqueadores solares y explicó qué se debe tener en cuenta a la hora de escoger el correcto.

“Debe ser de amplio espectro que son bloqueadores que cubren rayos ultravioleta B, protección contra rayos ultravioleta A, entre más cruces tenga una etiqueta mejor protección y también, que proteja contra rayos infrarrojos y luz visible, el protector solar debe cumplir con esas características porque hay unos que protegen de una cosa y no del resto”, contó.

Finalmente dijo que “nosotros recomendamos que la exposición solar sea en horarios antes de las 10 de la mañana y luego de las 4 de la tarde porque no se recibirán los rayos de manera tan fuerte” pero sí se recibirá lo que el cuerpo necesita en cuanto a vitamina d.

Escuche la entrevista completa a continuación: