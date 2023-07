Estados Unidos no sacará al ELN de la lista de grupos terroristas

“¿El Departamento de Estado ha pensado en la posibilidad de sacar al ELN de la lista de grupos terroristas?”. De esta manera, la congresista María Elvira Salazar le preguntó Mark Wells subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. si han evaluado esta decisión.

“No, no estamos pensando en sacar al ELN de la lista de terroristas. El proceso de paz con el ELN es algo que estamos monitoreando, revisando, y estamos en constante comunicación con el Gobierno Petro, tenemos que mantener un escepticismo saludable. Han empezado otros procesos de paz y no los han cumplido”, respondió Wells en medio del Congreso de Estados Unidos.

Cabe recordar que, precisamente sobre ese tema, la semana pasada, W Radio conversó en exclusiva con Juan González, asesor del Gobierno de Joe Biden, sobre los diálogos de paz con el ELN.

González, colombiano y director senior para el hemisferio occidental, respondió a la pregunta de si Estados Unidos está planteando nombrar un observador para las conversaciones de paz:

“La puerta está abierta a eso, pero como en el proceso con las Farc, bajo la administración del presidente Santos, ustedes recordarán que fueron años antes de que nosotros nos uniéramos formalmente a ese proceso. La lógica de eso es que participar al inicio puede distraer la conversación y hay temas fundamentales que se abordaron en el proceso con las Farc”.

Y agregó: “en cualquier negociación, nosotros estamos del lado de la mesa del Gobierno y del pueblo colombiano, para asegurar que se desmovilicen estos grupos y que se logre la paz en Colombia, que se cumpla el Estado de derecho y el derecho internacional humanitario, pero siempre el interés es la paz, la seguridad y la prosperidad en Colombia”, dijo.

En el debate también se explicó del cese el fuego que viene en medio de las negociaciones.