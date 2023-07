Molestia con Gustavo Bolívar en el Pacto Histórico por lista al Concejo

Vámonos para el Pacto Histórico porque el tema está difícil. Ustedes saben que el candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar habló de dos cosas en cuanto a lista del mérito y de no cometer injusticias, pues bien, supimos que no es tan así y por eso hay molestia entre varios líderes del partido, incluidos representantes. De muy buena fuente conocimos que ahora quiere que en el puesto 8 esté un señor de apellido Avellaneda, incluso en contra de lo que otros quieren, casi que meter a la fuerza.

Nos dicen que más allá de ser su amigo no tiene proceso de nada y le quita la oportunidad a un joven como Gareth. Que además habló con el mismo Gustavo Bolívar en su momento. Gareth es una joven víctima de mutilación ocular; incluso habían hablado para que él estuviera en los primeros puestos, pero ahora la molestia es que dicen que parece prefiere amistad que proceso.

Adicional, se dijo que este señor Avellaneda el único trabajo que le conocen otros es que manejaba bodegas con las que incluso insultó hasta personas del Pacto. La pregunta que queda en el Pacto que ya está bastante divido es, ¿cuál es el trabajo que hace el mérito para que esté Avellaneda sin proceso alguno?

Y si en el Pacto llueve, en el Partido Verde no escampa, la lista al Concejo sigue siendo una puja dura. El concejal Cancino sigue padeciendo porque nada que le dan los números.

Básicamente:

8:00 p.m. le dan el número 6

10: 00 p.m. le quitan el número 6

11: 00 p.m. le quitan el aval por votación mayoritarias

11:20 vuelven a votar y vuelve a perder el aval

Quien pide que le quiten el aval es la representante Catherine Juvinao y el representante de Boyacá Jaime Raúl Salamanca, cercano a Carlos Amaya, exgobernador.

11:25 piden abrir y le devuelven el aval con 9 votos a favor y 7 en contra

Finalmente le dan el número 34 y aún no se sabe si es seguro o no. Es más, parece que también puede perder como Carlos Carrillo el aval.

¿Será que le quieren cobrar las denuncias a Carlos Amaya? No se sabe, lo cierto es que el verde cada día es menos democrático y más de amiguismo.

Y cerramos diciendo, “senador Alexander López, por favor no sea tan cínico, salir a decir que no manchen el nombre del Polo, no, no somos puros e impolutos, no es así. Hay videos de las votaciones, han pisoteado liderazgos, y por favor nadie olvida lo que ocurrió en Bogotá bajo la Alcaldía del Polo, es más, seré más directa, no olvidamos cómo se robaron Bogotá. ¡No se puede tanto cinismo!