“Petro envía un mensaje gravísimo para la institucionalidad del país”: Margarita Cabello

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el ‘choque de trenes’ con el presidente Gustavo Petro por cuenta del caso de la suspensión del alcalde de Riohacha.

“La orden de suspensión está cumpliéndose y tiene que cumplirse, eso es fundamental (…). El alcalde de Riohacha podría exponerse a una responsabilidad penal y disciplinaria si regresa a su cargo”, aseguró.

De esta manera, expresó que “el presidente está mandando un mensaje gravísimo para la institucionalidad del país. Es la primera vez en la historia que un presidente dice que no acata una orden de un órgano independiente”.

“Qué puede pensar el ciudadano común si el presidente no acata la decisión de la Corte Constitucional”.

Ante la carta del presidente que hizo llegar directamente a ella como procuradora general de la Nación, Cabello aseguró que la misiva “dice que no cumplirá el ordenamiento jurídico colombiano”.

Además, destacó que “en el ánimo del control armónico entre los poderes hemos manejado respetuosamente la situación hasta ayer (jueves 28 de julio) que el presidente salió a los medios”.

Por otro lado, resaltó que la Corte Constitucional es la que definió cómo se debe aplicar la sentencia de la Corte Interamericana. “Si el presidente no acata la orden es un tema de responsabilidad de él”.

Consulta del Gobierno al Consejo de Estado por este caso

Se conoció que el Gobierno le hizo consulta al Consejo de Estado para saber si debía poner un alcalde encargado en Riohacha, por lo que la procuradora señaló que Colombia “merece” saber la respuesta que dio el organismo de la Rama Judicial.

“Cuando nosotros le solicitamos al gobierno del presidente, nos contestó el ministro del Interior que no cumplían con esa solicitud hasta que no leyeran la consulta ante el Consejo de Estado. Sabemos que la respuesta se dio, pero no en qué sentido”, indicó.

“Sería bueno que el país supiera cuál fue el resultado de esa consulta”, agregó.

¿Podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que de luces en este caso?

“Yo estoy acatando el ordenamiento jurídico colombiano. En el país la última palabra en temas jurídicos los tiene la Rama Judicial a través de la Corte Constitucional”, afirmó.

Así las cosas, se refirió a las razones que llevaron a la Procuraduría a suspender provisionalmente al alcalde de Riohacha.

“Esta es una medida de suspensión provisional que nace como medida preventiva que se hace por el proceso disciplinario y que se hace para proteger el patrimonio público de Riohacha ante presuntos actos indebidos en una licitación pública”, aseveró.

¿Qué pasará con personas sancionadas por la Procuraduría y no por juez?

“Es importante que sepan algo: la carta del presidente no tiene ninguna facultad para revocar o anular los efectos de una orden de la Procuraduría General de la Nación. El mensaje es tan peligroso que el mismo alcalde suspendido dijo que se iba a reincorporar porque el presidente dijo que no se deben respetar las decisiones”, explicó.

¿Hay lugar a acciones penales contra el presidente por prevaricato?

“Siendo una mujer no controversial, a la procuradora no le interesa la confrontación, sino respetar el ordenamiento jurídico (…). Cualquier ciudadano determinará si hay cabida la apertura de oficios”, comentó.