Completa más de 24 horas protesta en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja

Bucaramanga

Más de 24 horas completó el cierre de la vía Bucaramanga - Barrancabermeja en el sector de La Lizama en donde comunidades protestan para exigir inversiones e intervenciones en la carretera que comunica al municipio de Puerto Wilches.

Aunque la gobernación comunicó que ya se reunió con Invías, ANI y Defensoría del Pueblo en busca de una solución, los manifestantes dicen que no levantarán la protesta hasta que se concreten nuevas inversiones y arreglos.

Uno de los manifestantes que se encuentran en el punto manifestó que “son más de 60 años utilizando una vía que hoy practicamente la ANI dice que no hay permisos, que no la pueden intervenir que no la podemos utilizar, estamos utilizando un puente de uso férreo”.

Desde la Gobernación de Santander informaron que jurídicamente no se pueden seguir haciendo inversiones a esta vía está precisamente en una franja de seguridad de la línea férrea.

Ante el bloqueo vial, los conductores que se dirigen a Barrancabermeja deben tomar vías alternas como la de San Vicente de Chucurí; también se reportan problemas de despacho desde la Terminal de Transportes de Bucaramanga.