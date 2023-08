“No me van a impedir trabajar”: colombiano fundador de Wiltech por pleito con Apple

Apple. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images)

Wilmer Becerra, quien estudió electrónica y ahora es dueño de Wiltech, compañía experta en reparación de equipos Apple en Bucaramanga, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la carta que le envió la compañía de tecnología para deje de prestar sus servicios para los usuarios de esa marca.

“Ellos me enviaron un documento extenso. Resulta que dentro de lo que manifiesta dicen que yo usaba sus logos, pero hoy en día no los uso (…). No solo se trata de eso, al final me dicen que no soy el servicio autorizado de Apple”, contó.

“Lo primero que me nombrar que hay un artículo de propiedad intelectual de 4 a 8 años y me dicen que si no me someto van a presionar para llevar a cabo las leyes”, añadió.

Aseguró que a Apple no le conviene que él repare sus equipos porque dejarían de vender nuevos.

Con el fin de encontrar una solución, Becerra comentó que está participando para comprar la franquicia de Apple en Colombia. Sin embargo, aseguró que si la comprara, “ellos me prohibirían hacer las reparaciones que hago ahora”.

“Les dije que mejor hiciéramos una alianza y ofrecerles a los clientes que no tienen el concepto de reparación (…). Les hice una oferta de trabajo porque lo que hay ahí es una oportunidad”, indicó.

No obstante, señaló que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley “establecida en muchos estados que dice que todo proveedor de equipos tiene que primero permitir que el usuario pueda reparar con un tercero”.

¿Cómo consigue repuestos en Colombia?

“Las refacciones originales que se consiguen son de piezas robadas, ese es un tema sensible. Consigo las piezas de dos formas: reutilizar equipos y Apple fue obligado a vender sus piezas y herramientas en Estados Unidos, entonces me las traigo para Colombia”, afirmó.

¿Cómo se mantiene la pelea con un gigante como Apple?

“Necesitaré la ayuda de expertos para esta pelea. Ya me han llegado propuestas de abogados reconocidos en Colombia que dicen que pueden ayudar. Trabajar no me lo van a impedir”, aseguró.