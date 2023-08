La icónica película de los ochenta ‘Flashdance’ cumple 40 años

La icónica película de la década de los ochenta, ‘Flashdance’, cumple cuarenta años desde su salida a los cines en el año 1983, Adrian Lyne, su director, ha tenido una trascendental carrera que marcó, no solo una época, sino también la historia del cine en Hollywood.

Lyne, que fue nominado al Oscar a mejor director por ‘Atracción Fatal’, habló en La W con Julio Sánchez Cristo sobre esta importante efeméride de una de sus películas más importantes. Dentro de la filmografía el director inglés se incluyen otros títulos reconocidos como ‘Nueve Semanas y Media’, ‘Alucinaciones del Pasado’, ‘Lolita’, ‘Propuesta Indecente’, ‘Infidelidad’ y ‘Deep Water’.

El cineasta, reconocido por la sensualidad en algunas de sus producciones, habló sobre las películas que más recuerda, incluyendo su adaptación de la novela ‘Lolita’ de Vladimir Nabokov, la cual pensó “iba a tener mucha crítica por el antecedente de la adaptación de Stanley Kubrick”, la cual no era tan fiel al material de origen.

Contó cómo prefirió a Jennifer Beals, por encima de una actriz reconocida y experimentada como Demi Moore, para el papel principal de ‘Flashdance’, debido a que “cuando llegó al casting tenía 17 años y tenía una inocencia maravillosa y su belleza quitaba el aliento. El productor me la presentó y me dijo que era extraordinaria. Rechacé dos veces la película porque la historia me parecía un poco tonta, pero ella ayudó con su inocencia a darle sentido”.

Lyne contó también cómo trabajo con el productor Phil Ramone en la adaptación del éxito ‘Maniac’ para su película. Y confirmó la leyenda urbana que dice que Mickey Rourke no se detenía cuando estaba en las escenas sensuales, el director aseguró que dejaba seguir al intérprete si “la escena funcionaba”.

Finalmente, contó cómo cambió el final de una de sus películas más famosas, ‘Atracción fatal’, porque el que se había planeado originalmente le parecía “un poco plano y predecible”, y decidieron, en consecuencia, “darle más suspenso a la película al final”.

Escuche la entrevista completa: