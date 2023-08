La razón por la que el presidente no ha visitado a Nicolás Petro en búnker de Fiscalía

Fuentes le aseguraron a La W que el medio día del 1 de agosto el presidente Gustavo Petro tenía previsto visitar a su hijo Nicolás al búnker de la Fiscalía. Sin embargo, funcionarios de la Casa de Nariño no pudieron comunicarse con delgados de la Fiscalía, por lo que la visita no se pudo concretar.

Esas fuentes señalaron que la Fiscalía no negó la solicitud y que no se descarta que la visita se haga más adelante; sin embargo, el presidente Petro no ha dado instrucciones en ese sentido.

Nicolás Petro fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El diputado del Atlántico ha dicho que tiene previsto colaborar con la justicia.

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración en el que me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, señaló Petro Burgos frente a un juez de control de garantías.