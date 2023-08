Advierten que más de $83.000 millones están en riesgo de perderse en Córdoba

A través de un extenso informe, el vicecontralor en funciones de contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, formuló una advertencia especial al gobernador del departamento de Córdoba, Orlando David Benítez, y a la gerente general de Aguas de Córdoba, Gloria Cecilia Cabrales, por la inminente posibilidad de pérdida de los recursos invertidos en el Sistema de Acueducto Regional San Jorge y el acueducto del Corregimiento Tierradentro del municipio de Montelíbano ($81.856 millones ya pagados en el caso del primer proyecto y en total más de $83.000 millones), si no se superan las problemáticas que impiden su conclusión.

“La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado riesgos de afectación negativa a los intereses públicos en el seguimiento permanente que ha realizado al contrato de obra No. 016 de 2015 -Construcción del Sistema de Acueducto Regional San Jorge para los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista y La Apartada del departamento de Córdoba- y el contrato de obra No. ADC-OC-020-2009 -Construcción del Sistema de Acueducto del Corregimiento Tierradentro-”.

De acuerdo con un informe de la Contraloría Delegada “para el sector Vivienda y Saneamiento Básico, que sirvió de sustento para formular esta advertencia especial, en ambos proyectos es inminente la posibilidad de causar mayores costos, toda vez que existen continuos retrasos y el paso del tiempo acarrea incrementos en los precios de los materiales y la mano de obra”.



Atrasos y otros inconvenientes:



Frente al Acueducto Regional San Jorge, transcurridos varios meses desde el reinicio, se observan atrasos en el cronograma. “La empresa contratante Aguas de Córdoba S.A. E.S.P pretende acreditar el incumplimiento del contratista, con lo que está en riesgo de pérdida la inversión de los $81,856,604,966 ya pagados”, advierte la Contraloría.



“Igualmente, al no haberse definido el operador, según compromiso adquirido por los alcaldes municipales, así se concluya el proyecto, está en riesgo su entrada en operación y no se tiene certeza de la existencia de póliza que ampare la ejecución de las obras a partir de su reinicio”, agrega el órgano de control.

En cuanto al acueducto de Tierradentro, se precisa que “las suspensiones, prórrogas y retrasos han llevado a una ejecución de obras muy prolongada, con lo que se evidencia el deterioro de las instalaciones construidas”.



“El avance en el último semestre es casi nulo. Esto sumado a la difícil situación de orden público y carencia de mano de obra, ponen en duda la culminación y puesta en funcionamiento de dicho proyecto para la fecha prevista”, puntualiza la Contraloría.

¿Cuáles son los riesgos planteados por la Contraloría General de la República?

De acuerdo con el informe de la Contraloría, los riesgos serían los siguientes:

*Debido a las suspensiones, prórrogas y demás vicisitudes ocurridas en los dos proyectos, la ejecución de las obras supera una década, tiempo en el cual las poblaciones beneficiarias (unos 150.000 habitantes) han mantenido la expectativa de contar con el suministro de agua potable de manera continua, lo que podrá verse frustrado si no se concluyen y ponen en funcionamiento en los plazos previstos para el presente año.



*Consecuencia de lo anterior, es la inminente posibilidad de pérdida de la inversión de los recursos, de no superarse las problemáticas y concluirse a satisfacción con el proyecto.



*El deterioro de las instalaciones construidas y el cambio de tecnologías eléctricas y electrónicas en el tiempo transcurrido, aparte de acarrear mayores costos para su adecuación, dificultan aún más la puesta en funcionamiento de los acueductos regionales.



*En el caso del Acueducto Regional San Jorge, al no haber certeza de la adquisición de póliza que ampare las obras desde su reinicio, existe un alto riesgo de pérdida de los recursos invertidos si se continua con el procedimiento para la declaratoria de incumplimiento pretendida por el contratante.



*De llegar a concluirse el proyecto San Jorge, como no se ha definido el operador por parte de los alcaldes municipales, también está en riesgo su entrada en funcionamiento.

Cabe recordar que estos casos han sido expuestos a través de La W, donde alcaldes y comunidad en general han expresado preocupación por los constantes acuerdos con la administración departamental y la gerente de Aguas de Córdoba, que generalmente se han quedado en el papel.

El alcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez, dijo que en el caso del acueducto del San Jorge, solo un milagro podría hacer que se logre concluir y entregar en septiembre de 2023, como se estableció en el último compromiso.

Entretanto, el acueducto de Tierradentro hoy se encuentra paralizado y sin doliente, según expresa la comunidad, la misma que espera esta obra hace 13 años. Mientras, las respuestas de las autoridades competentes no son concretas, se han quedado en fechas, las cuales llegan sin un final feliz para quienes luchan día a día por acceder a un poco de agua en buen estado.