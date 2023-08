Una cita no es un delito: Mauricio Lizcano sobre reuniones con Nicolás Petro

Luego de que su nombre resultara mencionado durante la audiencia en la que Nicolás Petro reveló el supuesto ingreso de dineros ilegales a la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, explicó su relación con el caso.

Según el funcionario, tuvo dos reuniones con el hijo del presidente. La primera, fue de carácter “social” y la segunda “institucional”.

“Social que organizó Agmeth Escaf para presentarme a Nicolás Petro; duró 20 minutos y fue sólo eso. Una segunda, institucional, para hablar de la Fórmula 1 en Barranquilla, donde estuvo el alcalde, los secretarios, los representantes de la Fórmula 1 y varios congresistas”, reiteró a La W.

Lizcano agregó que las citas se desarrollaron “siempre con testigos, no se habló nada raro ni de parte de él, ni nadie”.

“Esto lo he puesto por escrito varías veces; más de 100. Todas las semanas me mandan derechos de petición, luego, una cita no es delito”, concluyó.