Cronología del caso de Daniel Sancho: interrogantes del crimen en Tailandia

Daniel Sancho acompañado de la Policía tailandesa. (España, Tailandia) EFE/EPA/ROYAL THAI POLICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

En la mañana de este sábado 5 de agosto se conoció la noticia de la muerte del médico cirujano Edwin Arrieta Arteaga en la isla de Koh Phangan, sur de Tailandia.

De inmediato, la Policía de ese país aseguró a los medios internacionales que Daniel Sancho Bronchalo, hijo del actor español Rodolfo Sancho, era el principal sospechoso del asesinato del cirujano colombiano, por lo que estaba siendo investigado.

Asimismo, las autoridades tailandesas revelaron que la captura de Sancho se produjo el viernes. Desde ese mismo día, la Policía mencionó que el hijo del actor mató y descuartizó a Arrieta Arteaga, de 44 años, por “celos” y temor de que “le engañara”.

Según afirmaron a EFE las fuentes policiales, el joven acompañó este sábado a la policía a los sitios en los que supuestamente arrojó distintas partes del cuerpo descuartizado del colombiano, entre ellos el mar.

En la mañana de este domingo 6 de agosto, Daniel Sancho reconoció que era el culpable del asesinato del médico colombiano. Sin embargo, señaló que lo hizo porque era “rehén” de Arrieta.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho en conversación con sus abogados.

Al ser preguntado si se sintió forzado por la policía a declararse culpable, contestó: “No me sentí cómodo, pero tampoco forzado”.

De la misma manera, Sancho reconoció el crimen luego de que no le quedara otra opción, según sus palabras, pues “me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Eso es todo”.

Además, contó que Arrieta estaba “obsesionado” con él y que incluso lo engañó porque lo único que quería era “que fuera su novio”.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, afirmó.

Posteriormente Sancho negó que tuviera una relación sentimental con la víctima. “Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”.