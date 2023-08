Daniel Sancho habría ofrecido 1.000 dólares para esconder el cuerpo de cirujano colombiano

El periodista de Tailandia Sean Boonpracong pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, en ese país. Crimen que al parecer fue cometido por el español Daniel Sancho Bronchano, hijo del actor Rodolfo Sancho.

De acuerdo con la información que el mismo Daniel Sancho hizo ante las autoridades, fue él quien asesinó al colombiano y posteriormente lo desmembró. “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Frente a este caso que conmociona a Colombia, el periodista resaltó que “efectivamente se trata de una relación amorosa entre el español y el colombiano. Aparentemente, el chef mató al cirujano luego de una pelea. Además, Sancho ofreció 1.000 dólares para esconder el cuerpo, pero finalmente lo encontraron. El asesino confesó”.

Asimismo, indicó que todavía no se sabe si se trata de un hecho premeditado. “No hay mucha información sobre esto porque las autoridades se están tomando el tiempo para investigar bien los hechos”.

Por otra parte, Boonpracong mencionó que “el chef alquiló un kayak a dos mujeres, a ellas les ofreció el dinero. No sabemos si agarró ese kayak y lo botó en otra ubicación”. No obstante, ve poco probable que el asesinato se haya hecho en el kayak, pero probablemente sí hubo una pelea allí.

En esa misma línea resaltó que al no ser una temporada de turistas disminuyen las posibilidades de testigos.

Por último, dejó claro que estos hechos no son muy comunes en esta isla.

Escuche la entrevista completa a continuación: